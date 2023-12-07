Sule Tak Anggap Usia Jadi Penghalang untuk Mendapatkan Santyka Fauziah

Sule tak anggap usia jadi penghalang untuk mendapatkan Santyka Fauziah (Foto: Instagram/ferdinan_sule)

JAKARTA - Sule dan kekasih barunya, Santyka Fauziah, diketahui siap untuk melangkahkan kaki mereka ke jenjang pernikahan. Meski baru menjalin hubungan asmara kurang lebih empat bulan, keduanya tampak cukup yakin untuk membangun rumah tangga bersama.

Perbedaan usia antara keduanya, yakni 18 tahun pun tak membuat Santyka ragu akan cinta Sule.

BACA JUGA: Nathalie Holscher Berharap Dikenalkan dengan Kekasih Baru Sule

"Umur beda jauh, 18 tahun," tutur Sule dalam acara Brownies.

Meski usia Santyka jauh lebih muda darinya, Sule mengatakan bahwa kekasihnya merupakan sosok yang mandiri. Ia sendiri diketahui merupakan seorang pekerja kantoran yang telah bekerja sejak SMA, bukan TikTokers seperti yang dikabarkan belakangan ini.

Sule tak anggap usia jadi penghalang untuk mendapatkan Santyka Fauziah (Foto: Instagram/ferdinan_sule)



