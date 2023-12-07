Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sule Tak Anggap Usia Jadi Penghalang untuk Mendapatkan Santyka Fauziah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |03:30 WIB
Sule Tak Anggap Usia Jadi Penghalang untuk Mendapatkan Santyka Fauziah
Sule tak anggap usia jadi penghalang untuk mendapatkan Santyka Fauziah (Foto: Instagram/ferdinan_sule)
A
A
A

JAKARTA - Sule dan kekasih barunya, Santyka Fauziah, diketahui siap untuk melangkahkan kaki mereka ke jenjang pernikahan. Meski baru menjalin hubungan asmara kurang lebih empat bulan, keduanya tampak cukup yakin untuk membangun rumah tangga bersama.

Perbedaan usia antara keduanya, yakni 18 tahun pun tak membuat Santyka ragu akan cinta Sule.

"Umur beda jauh, 18 tahun," tutur Sule dalam acara Brownies.

Meski usia Santyka jauh lebih muda darinya, Sule mengatakan bahwa kekasihnya merupakan sosok yang mandiri. Ia sendiri diketahui merupakan seorang pekerja kantoran yang telah bekerja sejak SMA, bukan TikTokers seperti yang dikabarkan belakangan ini.

Sule

Sule tak anggap usia jadi penghalang untuk mendapatkan Santyka Fauziah (Foto: Instagram/ferdinan_sule)


Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181459/komedian_sule-xOGH_large.jpg
Sule Klaim Bisa Hasilkan Rp10 Juta Hanya dari 1 Jam Live TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171386/sule_axioo-FE5G_large.jpg
Sule Ungkap Alasan Andre Taulany Ngotot Ceraikan Erin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143064/sule_dan_nathalie-b9GM_large.jpg
Sule dan Nathalie Holscher Perlihatkan Keakraban Usai Disebut Tak Akur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/205/3137535/njan_putra_sule-JG8W_large.jpeg
Njan Putra Sule Gabung di Album Kompilasi Honey Bareng Trio Tenxi, Naykilla dan Jemsii 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/33/3127819/komedian_sule-FZAa_large.jpg
Ketika Sule Mewek Dinasihati Mahalini saat Sungkeman Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115469/komedian_sule-vMCH_large.jpg
Mahalini Dirumorkan Hamil Duluan, Sule: I Don't Care!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement