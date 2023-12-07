Klarifikasi Cleopatra Djapri soal Gaji ART yang Tak Sebanding dengan Pekerjaan

JAKARTA - Cleopatra Djapri angkat bicara soal status Facebooknya. Seperti diketahui, mantan personel JKT48 ini sempat membuat status di Facebook dan mencari asisten rumah tangga (ART) sekaligus pengasuh anak dengan gaji Rp1,7 juta.

Munculnya status tersebut, mendadak membuat heboh netizen sejak kemarin, Rabu, 6 Desember 2023. Pasalnya, gaji Rp1,7 juta dianggap tidak sesuai dengan beban dan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh ART.

Melalui akun YouTubenya yang berjudul 'Klarifikasi status FB yang viral saat ini', Cleo pun mencoba untuk memberikan klarifikasi. Ia pun sama sekali tak membantah soal dirinya yang membuat status tersebut di FB.

"Ini memang akun Facebook mami, nggak di hack dan ini juga mami yang bikin statusnya. Tapi yang disini mau mami bantu jelasin adalah permasalahan yang kalian komen, yaitu soal gaji, kerjaan art dan juga urusin anak atau jaga anak," ungkap Cleo pada videonya.

Klarifikasi Cleopatra Djapri soal gaji ART yang tak sebanding dengan pekerjaan (Foto: Instagram/ratucleopatra20)

Dalam video tersebut, Cleo juga memberikan penegasan soal pekerjaan yang akan dilakukan oleh ART tersebut. Termasuk soal rincian gaji.

"Jadi mami mau bilang kalau gaji yang tertera disini, Rp1,7 juta belum termasuk dengan uang jajan atau bonus yang biasanya mami kasih kalau mami dapat kerjaan dan juga lagi pergi ke luar. Misalnya pergi yang meninggalkan anak-anak, itu pasti akan mendapatkan uang jajan," paparnya.

"Jadi uang Rp1,7 juta itu bukanlah uang bersih. Udah gitu Rp1,7 juta ini sebenarnya juga akan naik setiap 6 bulan sekali," lanjutnya.