Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Klarifikasi Cleopatra Djapri soal Gaji ART yang Tak Sebanding dengan Pekerjaan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |13:04 WIB
Klarifikasi Cleopatra Djapri soal Gaji ART yang Tak Sebanding dengan Pekerjaan
Klarifikasi Cleopatra Djapri soal gaji ART yang tak sebanding dengan pekerjaan (Foto: Instagram/ratucleopatra20)
A
A
A

JAKARTA - Cleopatra Djapri angkat bicara soal status Facebooknya. Seperti diketahui, mantan personel JKT48 ini sempat membuat status di Facebook dan mencari asisten rumah tangga (ART) sekaligus pengasuh anak dengan gaji Rp1,7 juta.

Munculnya status tersebut, mendadak membuat heboh netizen sejak kemarin, Rabu, 6 Desember 2023. Pasalnya, gaji Rp1,7 juta dianggap tidak sesuai dengan beban dan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh ART.

Melalui akun YouTubenya yang berjudul 'Klarifikasi status FB yang viral saat ini', Cleo pun mencoba untuk memberikan klarifikasi. Ia pun sama sekali tak membantah soal dirinya yang membuat status tersebut di FB.

"Ini memang akun Facebook mami, nggak di hack dan ini juga mami yang bikin statusnya. Tapi yang disini mau mami bantu jelasin adalah permasalahan yang kalian komen, yaitu soal gaji, kerjaan art dan juga urusin anak atau jaga anak," ungkap Cleo pada videonya.

Cleopatra Djapri

Klarifikasi Cleopatra Djapri soal gaji ART yang tak sebanding dengan pekerjaan (Foto: Instagram/ratucleopatra20)

Dalam video tersebut, Cleo juga memberikan penegasan soal pekerjaan yang akan dilakukan oleh ART tersebut. Termasuk soal rincian gaji.

"Jadi mami mau bilang kalau gaji yang tertera disini, Rp1,7 juta belum termasuk dengan uang jajan atau bonus yang biasanya mami kasih kalau mami dapat kerjaan dan juga lagi pergi ke luar. Misalnya pergi yang meninggalkan anak-anak, itu pasti akan mendapatkan uang jajan," paparnya.

"Jadi uang Rp1,7 juta itu bukanlah uang bersih. Udah gitu Rp1,7 juta ini sebenarnya juga akan naik setiap 6 bulan sekali," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement