HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rio Jokam Gaming Berbagi Tips Sukses di We Are More Project #NgeShortsBareng

Andrean Pulungan , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |04:52 WIB
Rio Jokam Gaming Berbagi Tips Sukses di We Are More Project #NgeShortsBareng
Rio Jokam Gaming saat menjadi pembicara dalam FGD We Are Project #NgeShortsBareng di Makassar, Sulawesi Selatan. (Foto: MNC Media)
A
A
A

MAKASSAR - Rio Jokam Gaming, content creator asal Makassar, Sulawesi Selatan, menorehkan prestasi gemilang di YouTube. Dengan 660.000 subscriber yang dimilikinya saat ini, dia optimistis bisa mencapai 1 juta subscriber. 

Tak hanya itu, Rio juga menandai kariernya sebagai content creator dengan menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) acara We Are More Project #NgeShortsBareng di Mall Ratu Indah, pada 12 November 2023.

Dalam event yang diinisiasi StarHits tersebut, Rio Jokam Gaming berbagi pengalaman dalam mengelola sebuah akun media sosial dengan menentukan niche yang tepat. Dia tak menampik, ada berbagai hambatan yang harus dihadapinya. 

“Menurut aku, tantangan terberat sebenarnya ada pada diri sendiri, bukan lingkungan atau orang sekitar. Apalagi, aku ini termasuk pemalas dan mageran. Tapi aku putuskan fokus pada tujuan awal saja: membahagiakan orangtua,” imbuhnya. 

Rio kemudian menentukan strategi dalam membuat konten dan konsisten dalam menjalankannya. Hasilnya, dalam 5 bulan terakhir, channel YouTube miliknya mengalami peningkatan follower hingga mencapai 400.000 subscriber.

“Menurutku kuncinya hanya dua, konsisten dan kreatif. Itupun harus sinkron. Jika Anda konsisten, tapi tidak kreatif akan susah naik. Sebaliknya, kreatif tapi tidak konsisten hasilnya tak akan maksimal,” ujarnya.

Rio Jokam Gaming kemudian berbagi cara dalam menentukan ‘kebutuhan’ audiens. Awalnya, dia menyiapkan video dengan lima genre dan tema berbeda dan menganalisa mana yang paling banyak ditonton audiens. 

Halaman:
1 2
