HOT GOSSIP

Reza Rahadian Terharu Lihat Pernikahan BCL dan Tiko Aryawardhana: 3 Keluarga Hadir, Indah Sekali!

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |18:14 WIB
Reza Rahadian Terharu Lihat Pernikahan BCL dan Tiko Aryawardhana: 3 Keluarga Hadir, Indah Sekali!
Reza Rahadian hadir di pernikahan BCL. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Aktor Reza Rahadian menjadi salah satu artis yang hadir di acara pernikahan Bunga Citra Lestari (BCL) dan Tiko Aryawardhana, di Bali.

Reza Rahadian mengatakan bahwa itu pernikahan yang sangat indah. "Itu adalah pernikahan yang sangat amat indah, intimate," kata Reza Rahadian di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2023).

Pemain film Habibie & Aniun itu merasa bahwa pernikahan kedua sahabatnya ini begitu bermakna.

Lantaran di pernikahan itu, Reza Rahadian bisa melihat tiga keluarga sekaligus yaitu keluarga BCL, Tiko Aryawardhana dan keluarga almarhum mantan suami BCL, Ashraf Sinclair.

