HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dava MCI 7 Meninggal Dunia, Chef Arnold: Rest In Peace

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |22:00 WIB
Dava MCI 7 Meninggal Dunia, Chef Arnold: <i>Rest In Peace</i>
Chef Arnold sampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Dava kontestan MasterChef Indonesia season 7. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kontestan MasterChef Indonesia Season 7, Muhammad Umair Dava dikabarkan meninggal dunia. Hal itu diketahui melalui unggahan Instagram Story Chef Arnold Poernomo yang menyampaikan ucapan duka beserta foto Dava.

Dava menghembuskan napas terakhirnya pada usia 24 tahun, dan meninggalkan luka mendalam bagi keluarga besar MasterChef Indonesia.

Pasalnya, dia dikenal sebagai sosok ceria dan kerap menghidupkan suasana galeri MasterChef Indonesia.

“Rest in peace (emoticon hati). Terima kasih Dava untuk keceriaan yang sudah diberikan selama di Gallery dan di mana pun kamu berada,” tulis Chef Arnold, Selasa (5/12/2023).

