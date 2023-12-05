Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bastian WN Rilis Lagu Hargai Aku, Cerita Tentang Cinta yang Disia-siakan

Nistya Widelia , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |08:40 WIB
Bastian WN Rilis Lagu <i>Hargai Aku</i>, Cerita Tentang Cinta yang Disia-siakan
Bastian WN Rilis Lagu 'Hargai Aku' (Foto: Nistya Widelia/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bastian Wahyu Nugroho alias Bastian WN merilis single terbarunya, Hargai Aku, pada 23 November 2023. Lagu ciptaannya tersebut dirilis di bawah naungan Dynamic Record.

Bastian mengatakan, lagu itu berkisah tentang pria yang berjuang dan memberikan perhatian lebih kepada seorang wanita. Namun hal tersebut semua itu justru disia-siakan sang wanita karena ia lebih memilih orang lain.

Kisah dalam lagu Hargai Aku itu rupanya diangkat dari pengalaman pribadinya. “Dulu, saya pernah dekat dengan cewek yang kasih banyak harapan,” ujarnya kepada Okezone di Gedung Sindo, Jakarta Pusat, pada 4 Desember 2023.

Bastian WN menambahkan, “Tapi ternyata, perempuan itu hanya sedang membohongi perasaannya. Dia pergi dan memilih laki-laki yang punya materi lebih.”

Bastian WN (IG)

Bastian WN Rilis Lagu 'Hargai Aku' (Foto: Instagram/@bastian_wn)

Proses produksi lagu Hargai Aku, diakui Bastian WN, cukup cepat hanya membutuhkan waktu 2 minggu. Namun begitu, lagu tersebut merupakan salah satu karyanya yang sudah lama diciptakan namun tak kunjung diproduksi.

Halaman:
1 2
