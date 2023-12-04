Biodata dan Agama Adam Sinclair, Adik Bungsu Ashraf Sinclair yang Jarang Tersorot

JAKARTA - Biodata dan agama Adam Sinclair, adik bungsu mendiang Ashraf Sinclair yang jarang tersorot kamera. Berbeda dengan dua kakaknya, Ashraf dan Aishah, Adam memilih bekerja di balik layar sebagai sutradara.

Pemilik nama asli Adam Youssof Mohamed Sinclair ini lahir dari pasangan Mohamed Anthony John Sinclair dan Khadijah Abdul Rahman (Dida) di Arab Saudi, 40 tahun silam.

Sutradara berdarah Inggris dan Malaysia ini menempuh pendidikan di Panici Film School di London, Inggris dan lulus pada 2006. Setelah lulus, dia mulai menggarap berbagai proyek film, iklan, video perusahaan, bahkan video musik.

Adam Sinclair boleh saja tidak sepopuler kedua kakaknya di dunia hiburan. Namun pria satu ini memiliki prestasi ciamik dalam bidangnya. Dia adalah pemenang penghargaan Film Pendek Terbaik dari Festival Film Malaysia lewat karyanya berjudul Sanzaru.

Biodata dan Agama Adam Sinclair (Foto: Instagram/adamyousofunny)

Tak hanya itu, dia juga mendapat penghargaan dalam ajang Adsfest Advertising Awards yang digelar di Pattaya, Thailand. Penghargaan itu diberikan atas dua karyanya yang dirilis New Straits Times berjudul Caught in the Fire dan Cloud of Confusion.

Adam Sinclair juga dikenal sebagai suami penyanyi ternama Malaysia, Yuna alias Yunalis Zarai. Mereka menikah pada 2018 dan kini memilih menetap di Los Angeles, Amerika Serikat.

Pria 40 tahun ini dibesarkan dalam keluarga muslim dengan dua kebudayaan yang membuatnya menganut agama Islam. Adam tak pernah kelewatan membagikan momen Idul Fitri bersama keluarga setiap tahunnya lewat akun @adamyousofunny.