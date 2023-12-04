Alasan Keluarga Ashraf Sinclair Restui Tiko Aryawardhana Nikahi BCL

JAKARTA - Keputusan Bunga Citra Lestari alias BCL untuk menikah dengan Tiko Aryawardhana rupanya mendapatkan restu serta dukungan dari keluarga mendiang Ashraf Sinclair. Alasan keluarga Ashraf Sinclair merestui Tiko sebagai suami BCL bahkan sempat diungkapkan oleh adik kandung sang aktor.

Melalui akun Instagramnya, Aishah Jennifer Sinclair tampak mengunggah foto BCL, Tiko dan juga Noah di hari bahagia pernikahan tersebut. Bahkan ia juga mengaku selalu berdoa untuk BCL agar kelak ia bisa mendapatkan pendamping baru yang tidak hanya bisa mencintainya dan Noah tetapi juga keluarga Sinclair.

"Doaku untuk saudariku yang cantik @itsmebcl dulu adalah agar suatu hari nanti dia bisa menemukan cinta dan kebahagiaan lagi," tulis Aishah Jennifer Sinclair, di Instagramnya.

"Namun, aku berdoa agar laki-laki itu menjadi seseorang yang tidak hanya menjadi pendamping yang suportif bagi Bunga, ayah yang penuh perhatian bagi Noah, tapi dia juga mau menerima kami sebagai bagian dari kehidupan Bunga," sambungnya.

Alasan keluarga Ashraf Sinclair restui Tiko Aryawardhana Nikahi BCL (Foto: Instagram/aishahjennifer)

Alasan keluarga Sinclair memilih untuk merestui sosok Tiko Aryawardhana pun bukan tanpa sebab. Pasalnya, sejak awal bertemu, mereka sudah merasa bahwa Tiko tak hanya bisa mencintai BCL dan Noah, tetapi juga keluarga mereka.