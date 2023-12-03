Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Park Hyung Sik Gelar Fan Meeting di Jakarta, Catat Tanggalnya!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |06:00 WIB
Park Hyung Sik Gelar Fan Meeting di Jakarta, Catat Tanggalnya!
Park Hyung Sik bakal ke Indonesia. (Foto: Soompi)
KOREA - Eksistensi aktor sekaligus penyanyi asal Korea Selatan, Park Hyung Sik tidak diragukan lagi. Tak heran bila dia memiliki banyak penggemar bukan hanya di negara asalnya tapi juga negara lain termasuk Indonesia.

Bagi penggemar Park Hyung Sik ada kabar gembira. Pemeran drama Happiness ini menyapa penggemar lewat rangkaian tur asia fan meeting bertajuk 'SIKcret Time in Jakarta'. Kabar tersebut datang dari unggahan @litxevents.

"Memanggil seluruh Sikcret Indonesia (sebutan fansnya)! Saat yang ditunggu-tunggu telah tiba: Park Hyung Sik akan datang ke Jakarta," tulisnya sebagai caption, Minggu (3/12/2023).

Akun tersebut mengatakan kalau fan meeting member Wooga Squad ini akan diadakan pada 27 Januari 2024 di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Rencananya acara tersebut akan berlangsung pukul 19.00 WIB.

