Nia Ramadhani Ngibrit dari Singapura demi Pernikahan BCL

JAKARTA - Nia Ramadhani salah satu teman dekat Bunga Citra Lestari alias BCL yang turut menjadi saksi di hari bahagianya saat dinikahi Tiko Aryawardhana di Bali.

Nia Ramadhani tak tampak hadir saat momen akad nikah. Dia dan sang suami, Ardi Bakrie baru terlihat bergabung sama rekan-rekan selebritis lainnya saat resepsi di malam hari.

Usut punya usut, Nia Ramadhani baru saja mengikuti acara di Singapore Marathon yang digelar pada hari bersamaan dengan pernikahan BCL.

Nia Ramadhani menceritakan momen saat dirinya harus buru-buru untuk terbang dari Singapura ke Bali demi menghadiri hari bahagia BCL.