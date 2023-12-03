Lesti Kejora Akui Lemah Tanpa Rizky Billar: Aku Enggak Tahu, jika Dia Tidak Ada

JAKARTA - Penyanyi Lesti Kejora mengungkapkan bahwa di balik kesuksesan yang diraih berkat dukungan dari kedua orang tuanya.

"Yang paling aku syukuri yaitu punya orangtua, yang Masya Allah selalu support yang enggak pernah putus, enggak pernah enggak ada," kata Lesti Kejora di The Park Sawangan, Depok, Minggu (3/12/2023).

Tak hanya itu Lesti Kejora memiliki suami, Rizky Billar yang selalu ada kapanpun.

"Dari suami aku, beliau seperti kelihatannya kayak dedek nih kuat, padahal enggak juga," tutur Lesti Kejora.