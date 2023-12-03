Desta Puji Mantan Istri, Jawaban Natasha Rizky Jadi Sorotan

JAKARTA - Desta telah berpisah dari Natasha Rizky, keduanya memilih untuk bercerai. Meski demikian, Desta masih terlihat tampak perduli dengan mantan istrinya itu. Bahkan, dia kepergok tengah memuji Natasha Rizky.

Walaupun Desta dan Natasha Rizky memutuskan untuk menjalani kehidupan masing-masing, namun keduanya hingga kini masih berhubungan dengan baik. Hal itu dilakukan demi membahagiakan anak-anaknya.

Pemilik nama asli Deddy Mahendra Desta itu kepergok tengah memberi komentar di kolom komentar media sosial Instagram milik Natasha Rizky tersebut. Jawaban dari Desta merupakan bentuk pujian untuk mantan istrinya itu.

Desta memberikan pujian tersebut kala Natasha Rizky mem-posting foto dirinya tengah melakukan catwalk atau fashion show. Respon dari Desta itu ternyata diunggah ulang oleh akun TikTok @avdmmb, Minggu (3/12/2023).