Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana Pamer Cincin, Resmi Menikah di Bali

JAKARTA - Bunga Citra Lestari dan Tiko Pradipta Aryawardhana resmi menikah hari ini di Bali. Foto pernikahan keduanya beredar di media sosial, salah satunya saat keduanya memamerkan cincin pernikahan.

Momen bahagia itu terekam di media sosial Instagram @bcltiko. Di mana, detik-detik pernikahan hingga pengucapan janji nikah atau ijab kabul tergambar di media sosial tersebut.

Dengan berlatar belakang keindahan laut dan perbukitan semakin menambah suasana pernikahan BCL dan Tiko Aryawardhana itu. Setelah usai mengucap janji pernikahan, keduanya pun berdiri menghadap tamu undangan yang hadir.

Tak itu saja, baik BCL dan Tiko Aryawardhana memamerkan cincin pernikahan yang ada di jari manis masing-masing.