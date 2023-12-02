Mahar Pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana Terungkap, Segini Besarannya!

JAKARTA - Bunga Citra Lestari alias BCL resmi dipersunting Tiko Aryawardhana, Sabtu (2/12/2023) di Hotel Amankila, Bali.

Pernikahan BCL dan Tiko Aryawardhana itu digelar tertutup. Namun, momen akad nikah mereka beredar luas di media sosial.

Salah satunya lewat akun Instagram @sellyraimantra yang memperlihatkan momen saat pernikahan berlangsung.

Dalam unggahannya itu diketahui ayah Bunga Citra Lestari, Muchlis Rusli menikahkan sendiri anaknya dengan Tiko Aryawardhana didampingi penghulu dan dua saksi nikah.

Begitu juga dengan mahar yang diberikan Tiko Aryawardhana untuk meminang BCL akhirnya terungkap. Tiko Aryawardhana memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat dan logam mulia 212 gram.