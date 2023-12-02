Lagu Kangen Dewa 19 Bukan untuk Maia Estianty, Ahmad Dhani: Buat Orang Lain

JAKARTA - Ahmad Dhani buka suara terkait banyak yang mengatakan jika lagu kangen milik Dewa 19 diciptakan olehnya untuk Maia Estianty. Ahmad Dhani membantahnya.

Ahmad Dhani mengatakan lagu kangen milik Dewa 19 memang dibuat olehnya, namun dirinya mengaku bila tersebut bukan untuk Maia Estianty mantan istrinya itu.

"Saya tidak mengingkari bahwa lagu kangen itu diciptakan untuk eh, sorry saya bukannya menghindar bahwa tidak ada lagu yang diciptakan untuk Maia Estianty tapi memang lagu kangen itu diciptakan untuk orang lain," ujar Ahmad Dhani di akun TikTok @dewa19fansclub, Jumat (1/12/2023).

Ahmad Dhani menambahkan bila lagu itu ditujukan untuk sang pacar sebelum menjalin hubungan dengan Maia Estianty.