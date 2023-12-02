Pamela Ghaniya Sampaikan Pesan Agar Anak-Anak Tak Takut Lewat OST Petualangan Anak Penangkap Hantu

JAKARTA - Pamela Ghaniya didapuk untuk mengisi original soundtrack (OST) film Petualangan Anak Penangkap Hantu. Tak sendiri, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim keempat, Nuca juga ikut mengisi soundtrack film tersebut.

Jelang penayangan film Petualangan Anak Penangkap Hantu pada 18 Januari 2024, Pamela pun tampak menggelar roadshow di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam roadshow tersebut, hadir pula cast Petualangan Anak Penangkap Hantu, Muzakki dan yang turut menyapa anak-anak dalam acara roadshow tersebut.

Pamela mengaku begitu antusias membawakan lagu tersebut. Pasalnya, lagu tersebut senada dengan filmnya yang ingin menyebarkan pesan kepada anak-anak agar tak perlu takut kepada hantu. Terlebih ketika menghadapinya bersama sahabat-sahabat tercinta.

Meski sempat gugup lantaran menjadi pengalaman perdananya menyanyikan OST ini saat roadshow, Pamela bahagia melihat respons anak-anak yang antusias saat melihatnya bernyanyi dan memperkenalkan film ini.

Pamela Ghaniya bawakan soundtrack film Petualangan Anak Pembawa Hantu (Foto: Nurul Amanah/MPI)

"Seneng banget. Pertama kalinya roadshow nyanyi, sempat gugup juga. Lagunya itu kan 'jangan takut, ngapain sih takut, ada aku'," ujar Pamela saat dijumpai usai roadshow di Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (2/12/2023).

Pamela pun mengungkap kisah unik sebelum dirinya terpilih untuk mengisi OST Petualangan Anak Penangkap Hantu. Tanpa persiapan dan belum menghafalkan lagunya, Pamela bersyukur lantaran langsung terpilih untuk mengisi OST film ini.