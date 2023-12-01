Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ashanty Sukses Jalani Rukiah, Sudah Bisa Tidur Pulas

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |07:44 WIB
Ashanty Sukses Jalani Rukiah, Sudah Bisa Tidur Pulas
Ashanty Dirukiah, ada jin hingga terlintas wajah seseorang (Foto: IG Ashanty)
A
A
A

JAKARTA - Ashanty akhirnya menjalani proses rukiah atas saran netizen untuk membantu mengobati insomnia. Istri Anang Hermansyah itu mengaku awalnya sempat menolak untuk menjalani proses rukiah.

"Dulu kenapa sempat mau batal rukiah karena aku paling nggak bisa kalau baru ketemu, langsung dibilang, ‘Wah, ini ada ininya, ada ininya’. Aku orangnya tuh apa-apa harus masuk di logika," ujar Ashanty di kawasan Senayan, Jakarta Selatan.

Ashanty Sukses Jalani Rukiah, Sudah Bisa Tidur Pulas

Namun setelah mendengar penjelasan dari pihak lain, Ashanty pun mencoba dan berhasil bisa mengobati masalah kesulitan tidur.

"Alhamdulillah, ini udah hari keempat aku bisa tidur sampai 5 jam,” ungkap Ashanty.

Ibu sambung Aurel Hermansyah itu begitu bahagia lantaran ikhtiarnya berbuah manis dan kini bisa tidur nyenyak.

“Aku bersyukur banget, sebagai pejuang tidur yang akhirnya bisa tidur. Itu rasanya kayak, apa ya, soalnya tidur itu kan nggak bisa kayak makan yang kalau laper tinggal makan. Tidur itu kalau nggak bisa tidur, makin dipikirin makin nggak bisa tidur,” jelas Ashanty.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/33/3021063/anang-hermansyah-tegaskan-tak-terima-bayaran-tampil-di-laga-timnas-indonesia-vs-filipina-DhUshI29Qh.jpg
Anang Hermansyah Tegaskan Tak Terima Bayaran Tampil di Laga Timnas Indonesia vs Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/33/3020884/anang-hermansyah-dan-ashanty-ternyata-sengaja-berhenti-bawakan-lagu-rindu-ini-di-sugbk-3gO0TEThPt.jpg
Anang Hermansyah dan Ashanty Ternyata Sengaja Berhenti Bawakan Lagu Rindu Ini di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020781/alasan-anang-hermansyah-dan-ashanty-disoraki-suporter-timnas-indonesia-hingga-walkout-di-gbk-YXtkKa0hw5.jpg
Alasan Anang Hermansyah dan Ashanty Disoraki Suporter Timnas Indonesia Hingga Walkout di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020768/anang-hermansyah-dan-ashanty-sampaikan-permintaan-maaf-usai-dianggap-rusak-momen-kemenangan-timnas-vjMuIzI8mS.jpg
Anang Hermansyah dan Ashanty Sampaikan Permintaan Maaf Usai Dianggap Rusak Momen Kemenangan Timnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020618/ashanty-ternyata-ditawari-nyanyi-2-lagu-sebelum-insiden-disoraki-satu-stadion-2YHCJ7PMGS.jpg
Ashanty Ternyata Ditawari Nyanyi 2 Lagu, Sebelum Insiden Disoraki Satu Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020611/anang-hermansyah-dan-ashanty-beri-penjelasan-usai-disoraki-penonton-saat-tampil-di-gbk-YTHD22GgQl.jpg
Anang Hermansyah dan Ashanty Beri Penjelasan Usai Disoraki Penonton saat Tampil di GBK
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement