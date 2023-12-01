Ashanty Sukses Jalani Rukiah, Sudah Bisa Tidur Pulas

JAKARTA - Ashanty akhirnya menjalani proses rukiah atas saran netizen untuk membantu mengobati insomnia. Istri Anang Hermansyah itu mengaku awalnya sempat menolak untuk menjalani proses rukiah.

"Dulu kenapa sempat mau batal rukiah karena aku paling nggak bisa kalau baru ketemu, langsung dibilang, ‘Wah, ini ada ininya, ada ininya’. Aku orangnya tuh apa-apa harus masuk di logika," ujar Ashanty di kawasan Senayan, Jakarta Selatan.

Namun setelah mendengar penjelasan dari pihak lain, Ashanty pun mencoba dan berhasil bisa mengobati masalah kesulitan tidur.

"Alhamdulillah, ini udah hari keempat aku bisa tidur sampai 5 jam,” ungkap Ashanty.

Ibu sambung Aurel Hermansyah itu begitu bahagia lantaran ikhtiarnya berbuah manis dan kini bisa tidur nyenyak.

“Aku bersyukur banget, sebagai pejuang tidur yang akhirnya bisa tidur. Itu rasanya kayak, apa ya, soalnya tidur itu kan nggak bisa kayak makan yang kalau laper tinggal makan. Tidur itu kalau nggak bisa tidur, makin dipikirin makin nggak bisa tidur,” jelas Ashanty.