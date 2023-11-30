Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ashanty Dirukiah, Ada Jin hingga Terlintas Wajah Seseorang

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |15:49 WIB
A
A
A

JAKARTA - Ashanty akhirnya menjalani rukiah. Ashanty menjalani proses rukiah karena mengalami insomnia. Dirinya berjuang menjalani berbagai pengobatan karena mengalami sulit tidur.

Proses rukiah ini Ashanty tampilkan dalam channel Youtubenya. Sang ustadz, menjelaskan jika ada jin yang bersarang di tubuh Ashanty.

"Ini bukti nih, kalau dia ada (jin) makanya orang kadang kalau diganggu tuh kayak sesak, enggak bisa napas," ujar ustadz yang menjalani proses rukiah kepada Ashanty.BACA JUGA:

Ashanty Dirukiah, Ada Jin hingga Terlintas Wajah Seseorang

Ashanty menjelaskan proses rukiah yang dialami. Ia mengaku mengalami hal yang sulit ia jelaskan. Mulai dari ingin menangis hingga tertawa.

"Rasanya kok aneh ya? Kayak mau ngekek terus nangis, gitu. Enggak, kan aku enggak percaya gini-gini ya, terus maksudnya enggak pernah percaya. Udah, (cuma) salat, apa gitu kan? Tiba-tiba ingin nangis, tiba-tiba ingin ketawa," ujar Ashanty.

Kemudian usai sang ustadz membacakan ayat0ayat Alquran, tubuh Ashanty bereaksi. Tubuhnya seketika kesemutan.

"Pas di doa tuh kayak ini tuh kesemutan, naik kesemutan gitu loh. Tapi lega banget rasanya ya?" sambung Ashanty.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
