Ashanty Dirukiah, Ada Jin hingga Terlintas Wajah Seseorang

JAKARTA - Ashanty akhirnya menjalani rukiah. Ashanty menjalani proses rukiah karena mengalami insomnia. Dirinya berjuang menjalani berbagai pengobatan karena mengalami sulit tidur.

Proses rukiah ini Ashanty tampilkan dalam channel Youtubenya. Sang ustadz, menjelaskan jika ada jin yang bersarang di tubuh Ashanty.

"Ini bukti nih, kalau dia ada (jin) makanya orang kadang kalau diganggu tuh kayak sesak, enggak bisa napas," ujar ustadz yang menjalani proses rukiah kepada Ashanty.

Ashanty menjelaskan proses rukiah yang dialami. Ia mengaku mengalami hal yang sulit ia jelaskan. Mulai dari ingin menangis hingga tertawa.

"Rasanya kok aneh ya? Kayak mau ngekek terus nangis, gitu. Enggak, kan aku enggak percaya gini-gini ya, terus maksudnya enggak pernah percaya. Udah, (cuma) salat, apa gitu kan? Tiba-tiba ingin nangis, tiba-tiba ingin ketawa," ujar Ashanty.

Kemudian usai sang ustadz membacakan ayat0ayat Alquran, tubuh Ashanty bereaksi. Tubuhnya seketika kesemutan.

"Pas di doa tuh kayak ini tuh kesemutan, naik kesemutan gitu loh. Tapi lega banget rasanya ya?" sambung Ashanty.

