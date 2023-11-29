Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terpaut Usia 18 Tahun, Sule Santai Bakal Nikahi Santyka Fauziah

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |19:30 WIB
Sule dan Santyka Fauziah bakal menikah (Foto: Youtube Sule)
JAKARTA - Sule santer dikabarkan akan meminang pujaan hatinya, Santyka Fauziah, tahun depan. Dia pun meminta doa terbaik kepada publik untuk hubungannya kali ini.

"Doain, doain, doakan saja kalau orang mendoakan baik itu akan kembali baik ya untuk semua warga negara Indonesia," kata Sule saat ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

Dalam kesempatan itu, mantan suami Nathalie Holscher ini juga mengaku tidak mempermasalahkan usianya yang terpaut 18 tahun dengan sang kekasih.

Dia pun teringat kisah cinta mendiang sahabatnya yang juga menikah dengan jarak usia jauh.

"Nggak gimana-gimana, temen saya si Jenong menikah umur 65 tahun perempuannya si Mimim umur 18 tahun sampai dibikinin lagu sama saya," tutur Sule.

"Dan sekarang Jenongnya udah meninggal dia nemenin kok, kan niatnya menikah itu apa? Perbedaan saya cuma 18 tahun, si Jenong 32 tahun tidak jadi masalah," ujarnya lagi.

Di sisi lain, Sule juga merasa heran dengan pandangan netizen yang menilainya cepat move on dari Nathalie.

"Loh saya cepet? Segitu mah masa cepet gitu?" kata Sule.

