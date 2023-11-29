Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

2 Bulan Lagi Lahiran, Kiki Amalia Ngebet Ingin Proses Normal

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |19:05 WIB
2 Bulan Lagi Lahiran, Kiki Amalia <i>Ngebet</i> Ingin Proses Normal
Kiki Amalia ngebet lahiran secara normal. (Foto: Ayu Utami/MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Kiki Amalia dan sang suami Agung Nugraha menantikan kehadiran anak pertama mereka.

Saat ini usia kehamilan Kiki Amalia sudah memasuki tujuh bulan. Artinya tinggal beberapa bulan lagi Kiki Amalia akan melahirkan anak pertamanya. Perempuan 42 tahun itu mengaku ingin melahirkan secara normal.

"Aku bentar lagi bakal lahiran, aku berharap banget normal, pengen merasakan (melahirkan) normal," kata Kiki Amalia di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

Ia tampaknya tidak terlalu khawatir dengan usianya yang sudah kepala empat. Bahkan, dokter sudah menyarankan agar Kiki melahirkan secara caesar. Namun Kiki Amalia ngotot ingin melahirkan secara normal.

"Walaupun banyak orang yang menyarankan dan bahkan dokter aku juga 'Mending yang cepet aja, caesar', saya nggak mau. Saya mau normal, Tuhan ngasih kita potensi untuk melahirkan secara normal," ungkap Kiki Amalia.

Keinginan Kiki Amalia pun sudah mendapatkan izin dari sang suami, Agung Nugraha.

