Feby Putri Kesal, Momen Ibundanya Meninggal Dunia Malah Dijadikan Konten

JAKARTA - Penyanyi Feby Putri datang dengan kabar duka. Ibundanya, Endang Suciaty meninggal dunia.

Kabar duka ini pertama kali diketahui lewat unggahan Feby di akun Instagram pribadinya pada, Senin, 27 November 2023. Di tengah suasana duka lantaran kepergian sang ibunda, Feby Putri mendadak murka lantaran perlakuan tidak etis seseorang bernama Adnan Eka Syahputra.

Melalui instagram storiesnya, Feby mengungkap kekesalannya pada lelaki tersebut. Feby tak terima lantaran lelaki tersebut malah membuat konten vlog di rumah duka saat ibunya meninggal.

Curahan hati Feby ini pun viral saat diunggah ulang akun X @tanyakanrl hingga dilihat sebanyak 1,5 juta kali.

"Dear Adnan Eka Syaputra, kamu membuat dua konten di rumah duka lalu FYP. Apakah kamu membuat KONTEN VLOG YANG DI EDIT LALU PAKAI VOICE OVER untuk FYP lagi? (jujur kalau videonya b aja ga diapa apain, mungkin aku ga sakit hati liatnya?)," tulis Feby Putri di Instagram Story-nya, Selasa, 28 November 2023.