Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

BCL Minta Privasinya Tidak Diganggu, KUA Tutup Mulut soal Tanggal Pernikahan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |08:14 WIB
BCL Minta Privasinya Tidak Diganggu, KUA Tutup Mulut soal Tanggal Pernikahan
BCL minta privasinya tidak diganggu (Foto: Instagram/bclsinclair)
A
A
A

JAKARTA - Kabar Bunga Citra Lestari akan dipinang Tiko Aryawardhana hingga kini masih menjadi topik yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Teka teki terkait kapan akad nikah mereka akan dilaksanakan, bahkan menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu

Terkini KUA Mengwi, Bali tempat mereka mendaftarkan pernikahan pun membenarkan kabar pernikahan BCL dan Tiko Aryawardhana.

"Sudah sudah, seperti yang diberitakan," ujar Kepala KUA Mengwi, Bali, Syahrul Muharam dihubungi awak media, Selasa, 28 November 2023.

Saat meminta informasi tambahan, Syahrul mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa memberikan keterangan lebih detail. Termasuk soal kapan tanggal pastinya pernikahan BCL dan Tiko akan berlangsung.

BCL dan Tiko Aryawardhana

Pasalnya, BCL dan Tiko Aryawardhana sejak awal sudah meminta agar pihak KUA tutup mulut demi menjaga privasi mereka. Sehingga, pihak KUA pun memilih untuk tidak membocorkan hari bahagia pelantun Cinta Sejati tersebut.

"Gini, sebelumnya biar saya kasih info yang sama dengan yang lain untuk masalah tanggal dan tempat yang bersangkutan sudah minta agar privasi tidak diganggu, minta tolong itu aja," jelas Syahrul Muharam.

Sementara itu, sejak awal mendaftarkan pernikahannya di KUA Mengwi, BCL dan Tiko memang sudah memberikan ultimatum untuk tidak menyebarluaskan pernikahan mereka.

"Iya, sudah dari awal mereka wanti wanti, sebelum daftar," terang Syahrul Muharam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145570/bunga_citra_lestari-BfSN_large.jpg
BCL dan Tiko Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair, Netizen: Dia Tak Pernah Benar-Benar Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128329/bunga_citra_lestari-Emug_large.jpg
BCL Ungkap Cara Sembuh dari Gangguan Kecemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3126997/bunga_citra_lestari-pTGw_large.jpg
Bunga Citra Lestari Masak Rendang Sendiri di Rumah, Porsinya Gak Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018072/bcl-ogah-cawe-cawe-di-kasus-dugaan-penggelapan-tiko-aryawardhana-5XW4voj528.jpg
BCL Ogah Cawe-cawe di Kasus Dugaan Penggelapan Tiko Aryawardhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018037/kasus-dugaan-penggelapan-tak-pengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga-tiko-aryawardhana-dan-bcl-1Ic5GYnHy3.jpg
Kasus Dugaan Penggelapan Tak Pengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Tiko Aryawardhana dan BCL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018003/reaksi-bunga-citra-lestari-usai-tiko-aryawardhana-dilaporkan-kasus-penggelapan-H0NZLqf85i.jpg
Reaksi Bunga Citra Lestari Usai Tiko Aryawardhana Dilaporkan Kasus Penggelapan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement