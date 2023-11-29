BCL Minta Privasinya Tidak Diganggu, KUA Tutup Mulut soal Tanggal Pernikahan

JAKARTA - Kabar Bunga Citra Lestari akan dipinang Tiko Aryawardhana hingga kini masih menjadi topik yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Teka teki terkait kapan akad nikah mereka akan dilaksanakan, bahkan menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu

Terkini KUA Mengwi, Bali tempat mereka mendaftarkan pernikahan pun membenarkan kabar pernikahan BCL dan Tiko Aryawardhana.

"Sudah sudah, seperti yang diberitakan," ujar Kepala KUA Mengwi, Bali, Syahrul Muharam dihubungi awak media, Selasa, 28 November 2023.

Saat meminta informasi tambahan, Syahrul mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa memberikan keterangan lebih detail. Termasuk soal kapan tanggal pastinya pernikahan BCL dan Tiko akan berlangsung.

Pasalnya, BCL dan Tiko Aryawardhana sejak awal sudah meminta agar pihak KUA tutup mulut demi menjaga privasi mereka. Sehingga, pihak KUA pun memilih untuk tidak membocorkan hari bahagia pelantun Cinta Sejati tersebut.

"Gini, sebelumnya biar saya kasih info yang sama dengan yang lain untuk masalah tanggal dan tempat yang bersangkutan sudah minta agar privasi tidak diganggu, minta tolong itu aja," jelas Syahrul Muharam.

Sementara itu, sejak awal mendaftarkan pernikahannya di KUA Mengwi, BCL dan Tiko memang sudah memberikan ultimatum untuk tidak menyebarluaskan pernikahan mereka.

"Iya, sudah dari awal mereka wanti wanti, sebelum daftar," terang Syahrul Muharam.