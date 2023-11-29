Kolaborasi Bareng Fiersa Besari di EP Perjalanan Mimpi, Inggrid Suara Kayu Bangga

JAKARTA - Ingrid Tamara dari Suara Kayu mengaku bangga bisa berkolaborasi dengan Fiersa Besari. Selain karena ngefans berat, Ingrid juga bahagia lantaran lagu yang dibawakan Suara Kayu featuring Fiersa adalah lagu ciptaannya.

Ingrid sendiri mengaku tak menyangka bisa menggarap proyek lagu bareng sang idola. Bahkan karya kolaborasi itu juga masuk dalam jajaran track mini albumnya yang baru dirilis bertajuk Perjalanan Mimpi.

Fiersa Besari sendiri terlibat dalam satu lagu dalam track kedua berjudul Tak Perlu Ada Senja.

"Jujur idola aku itu yang utama Fiersa Besari, dulu pas aku ketemu aja gemeteran tapi sekarang bisa 'woy bro'," ujar Ingrid Tamara dalam perilisan EP Perjalanan Mimpi di Kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 29 November 2023.

Ingrid mengaku sangat mengidolakan Fiersa karena lirik lagunya yang sangat puitis dengan segenap kesederhanaannya.

Tak berhenti disitu, Suara Kayu juga sukses melibatkan satu idolanya lagu yakni Project Pop, untuk turut berkontribusi dalam EP barunya ini.

"Terus Project Pop juga bahkan aku pas manggung di Pestapora kemarin di kasih kejutan ulang tahun padahal dulu cuma bisa dengar lagunya aja," ujar Ingrid.

Rasa syukur juga diutarakan sang gitaris, Audree Dewangga. Dia tak pernah menyangka karyanya dapat diterima dengan baik setelah bergabung dalam label Warner Musik.

"Cukup bangga sih karena kita berangkat dari musisi cover, itu suatu kebanggaan juga sih, mungkin belum besar di mata orang tapi sudah bersyukur," ujar Dewangga.