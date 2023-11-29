Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kolaborasi Bareng Fiersa Besari di EP Perjalanan Mimpi, Inggrid Suara Kayu Bangga

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |02:30 WIB
Kolaborasi Bareng Fiersa Besari di EP Perjalanan Mimpi, Inggrid Suara Kayu Bangga
Suara Kayu berkolaborasi dengan Fiersa Besari (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ingrid Tamara dari Suara Kayu mengaku bangga bisa berkolaborasi dengan Fiersa Besari. Selain karena ngefans berat, Ingrid juga bahagia lantaran lagu yang dibawakan Suara Kayu featuring Fiersa adalah lagu ciptaannya.

Ingrid sendiri mengaku tak menyangka bisa menggarap proyek lagu bareng sang idola. Bahkan karya kolaborasi itu juga masuk dalam jajaran track mini albumnya yang baru dirilis bertajuk Perjalanan Mimpi.

Fiersa Besari sendiri terlibat dalam satu lagu dalam track kedua berjudul Tak Perlu Ada Senja.

"Jujur idola aku itu yang utama Fiersa Besari, dulu pas aku ketemu aja gemeteran tapi sekarang bisa 'woy bro'," ujar Ingrid Tamara dalam perilisan EP Perjalanan Mimpi di Kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 29 November 2023.

Ingrid mengaku sangat mengidolakan Fiersa karena lirik lagunya yang sangat puitis dengan segenap kesederhanaannya.

Suara Kayu

Tak berhenti disitu, Suara Kayu juga sukses melibatkan satu idolanya lagu yakni Project Pop, untuk turut berkontribusi dalam EP barunya ini.

"Terus Project Pop juga bahkan aku pas manggung di Pestapora kemarin di kasih kejutan ulang tahun padahal dulu cuma bisa dengar lagunya aja," ujar Ingrid.

Rasa syukur juga diutarakan sang gitaris, Audree Dewangga. Dia tak pernah menyangka karyanya dapat diterima dengan baik setelah bergabung dalam label Warner Musik.

"Cukup bangga sih karena kita berangkat dari musisi cover, itu suatu kebanggaan juga sih, mungkin belum besar di mata orang tapi sudah bersyukur," ujar Dewangga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/205/3179209/shakirra-fxDI_large.jpg
Shakirra Vier Berharap Bisa Kolaborasi Bareng Rony Parulian dan Andi Rianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175233/keke_adiba-qvuE_large.jpg
Cerita Keke Adiba Ikut Lomba Karaoke di Jepang, Dinilai oleh AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/205/3173223/samuel_cipta-2beV_large.jpg
Tak Hanya Senja Sudut Kota, Samuel Cipta Punya 6 Karya Manis Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/205/3168899/faith_christabelle-AnjM_large.jpg
Faith Christabelle Rilis Single Di Luar Nalar dalam Nuansa Soul R&B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161880/raisa_ramadhani_dan_arbani_yasiz-RgNZ_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Resmi Berstatus Istri di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153207/brisia_jodie_lamaran-N95a_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Gelar Lamaran di Juni 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement