HOME CELEBRITY MUSIK

Resmi, New Jeans Bakal Tampil di Jakarta

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |16:01 WIB
Resmi, New Jeans Bakal Tampil di Jakarta
New Jeans bakal tampil di Jakarta (Foto: IG New Jeans)
JAKARTA - New Jeans, girl group asal Korea Selatan dikabarkan akan datang ke Indonesia. Ia akan tampil pertama kalinya di Jakarta pada 6 Januari 2024 di JIS dalam acara Golden Disc Awards. Hal ini dikonfirmasi langsung melalui akun X @kolonigigs_.

Tak hanya New Jeans, Seventeen, dan Stray Kids juga dikonfirmasi bakal tampil di Golden Disk Award yang diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

Resmi, News Jeans Bakal Tampil di Jakarta

“Breaking: Fix! New Jeans akan konser pertama kalinya di Jakarta pada 6 Januari 2024 mendatang," tulis akun tersebut, dikutip Okezone, Rabu (29/11/2023).

Di keterangan yang sama, akun tersebut menuliskan kalimat ledekan yang cukup menyita perhatian. "Mas-mas berkaos bootleg New Jeans siap merakat kah?" tulisnya.

“Menghirup udara yang sama, merasakan panas yang sama, dan kena debu-debu kontainer yang sama dengan Minji di Free York City,” tulis @septo***.

“Oma omagat, gass lah ketemu hanni pham,” ujar akun @pra***.

