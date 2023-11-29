Resmi, New Jeans Bakal Tampil di Jakarta

New Jeans bakal tampil di Jakarta (Foto: IG New Jeans)

JAKARTA - New Jeans, girl group asal Korea Selatan dikabarkan akan datang ke Indonesia. Ia akan tampil pertama kalinya di Jakarta pada 6 Januari 2024 di JIS dalam acara Golden Disc Awards. Hal ini dikonfirmasi langsung melalui akun X @kolonigigs_.

Tak hanya New Jeans, Seventeen, dan Stray Kids juga dikonfirmasi bakal tampil di Golden Disk Award yang diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

“Breaking: Fix! New Jeans akan konser pertama kalinya di Jakarta pada 6 Januari 2024 mendatang," tulis akun tersebut, dikutip Okezone, Rabu (29/11/2023).

Di keterangan yang sama, akun tersebut menuliskan kalimat ledekan yang cukup menyita perhatian. "Mas-mas berkaos bootleg New Jeans siap merakat kah?" tulisnya.

“Menghirup udara yang sama, merasakan panas yang sama, dan kena debu-debu kontainer yang sama dengan Minji di Free York City,” tulis @septo***.

“Oma omagat, gass lah ketemu hanni pham,” ujar akun @pra***.