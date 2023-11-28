Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Resto Milik Artis Shakilla Astari Ditutup Imbas Peredaran Narkoba

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |23:35 WIB
Resto Milik Artis Shakilla Astari Ditutup Imbas Peredaran Narkoba
Resto Shakilla Astari ditutup gegara diduga terkait peredaran narkoba. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta resmi menutup Kloud Sky Dining & Lounge terkait dugaan peredaran narkoba. Penutupan tersebut membuat artis sekaligus selebgram Shakilla Astari selaku pemilik angkat bicara.

Imbas penutupan tersebut, berimbas pada 56 karyawannya. “Cita-cita saya dari dulu adalah menjadi orang berguna untuk orang lain dengan membuka lapangan pekerjaan. Sekarang kepikiran dengan 56 karyawan saya, apalagi mereka punya keluarga,” ujarnya lewat Instagram, Selasa (28/11/2023).

Shakilla Astari mengaku, pekerjanya kebingungan untuk mendapatkan pekerjaan baru. “Kita semua tahu, lapangan pekerjaan saat ini susah banget. Karyawan saya kebingungan karena mencari pekerjaan pengganti tidak mudah,” tuturnya lagi.

Penutupan resto itu, diakui sang artis, menjadi pukulan berat baginya. Apalagi pelanggaran itu bukan dari pihaknya. Dia menegaskan, berusaha menjalankan bisnisnya dengan tertib dan sesuai aturan yang berlaku.

