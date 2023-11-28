Belum Kepikiran Nikah, Morgan Oey Akui Tidak Masalah Dilangkahi Adik

JAKARTA - Morgan Oey hingga saat ini belum diketahui memiliki kekasih. Hal tersebut rupanya tak membuat dirinya khawatir, mengingat usianya sudah menginjak 33 tahun.

Menariknya, mantan personel boyband SM*SH ini juga mengaku tak takut jika dilangkahi adiknya untuk menikah. Ia bahkan terkesan santai jika adiknya kelak akan lebih dahulu menikah dibanding dirinya.

"Sekarang banyak yang beredar di sosmed, banyak yang dilangkahi, dilangkahi adik saya dulu yang married gitu, enggak apa-apa, santai saja," ujar Morgan Oey baru-baru ini.

Bintang film Ratu Sihir ini sendiri mengaku tak pernah dituntut untuk menikah cepat. Keluarganya justru santai dan tak pernah memaksanya untuk buru-buru dalam hal memilih pasangan hidup dan membangun rumah tangga.