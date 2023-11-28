Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Belum Kepikiran Nikah, Morgan Oey Akui Tidak Masalah Dilangkahi Adik

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |03:30 WIB
Belum Kepikiran Nikah, Morgan Oey Akui Tidak Masalah Dilangkahi Adik
Morgan Oey tak masalah dilangkahi adik menikah (Foto: Instagram/morganoey)
A
A
A

JAKARTA - Morgan Oey hingga saat ini belum diketahui memiliki kekasih. Hal tersebut rupanya tak membuat dirinya khawatir, mengingat usianya sudah menginjak 33 tahun.

Menariknya, mantan personel boyband SM*SH ini juga mengaku tak takut jika dilangkahi adiknya untuk menikah. Ia bahkan terkesan santai jika adiknya kelak akan lebih dahulu menikah dibanding dirinya.

"Sekarang banyak yang beredar di sosmed, banyak yang dilangkahi, dilangkahi adik saya dulu yang married gitu, enggak apa-apa, santai saja," ujar Morgan Oey baru-baru ini.

Bintang film Ratu Sihir ini sendiri mengaku tak pernah dituntut untuk menikah cepat. Keluarganya justru santai dan tak pernah memaksanya untuk buru-buru dalam hal memilih pasangan hidup dan membangun rumah tangga.

Morgan Oey

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/33/2924673/morgan-oey-nyaman-berkarya-meski-usia-33-tahun-belum-kepikiran-menikah-T4DuVfiyQE.jpg
Morgan Oey Nyaman Berkarya Meski Usia 33 Tahun, Belum Kepikiran Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/33/2913562/bahagia-bisa-main-film-komedi-moran-oey-seni-peran-se-mengasyikan-ini-4hYwEUI0Fe.jpg
Bahagia Bisa Main Film Komedi, Moran Oey: Seni Peran Se-mengasyikan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/33/2844214/morgan-oey-akui-tak-casting-saat-ditawari-main-sinetron-bareng-nikita-willy-Wci9ztXBXq.jpg
Morgan Oey Akui Tak Casting Saat Ditawari Main Sinetron Bareng Nikita Willy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/33/2844213/morgan-oey-rupanya-pernah-2-kali-ikut-audisi-indonesian-idol-3ewqRxcZD7.jpg
Morgan Oey Rupanya Pernah 2 Kali Ikut Audisi Indonesian Idol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/33/2844210/cerita-morgan-oey-pertama-kali-bergabung-dengan-sm-sh-2GWyszstPH.jpg
Cerita Morgan Oey Pertama Kali Bergabung dengan SM*SH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/08/33/2742411/morgan-oey-perankan-karakter-kue-ulang-tahun-dalam-puisi-cinta-yang-membunuh-FXA796r7yO.jpg
Morgan Oey Perankan Karakter Kue Ulang Tahun dalam 'Puisi Cinta yang Membunuh'
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement