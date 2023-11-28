Rumah Tangga Ria Ricis Diterpa Isu Miring, Psikolog: Hubungan Keduanya Tidak Baik-Baik Saja

Rumah tangga Ria Ricis diterpa isu miring, psikolog menilai rumah tangga mereka tidak baik-baik saja. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Biduk rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan ramai diperbincangkan. Sebab, isu miring menimpa kondisi rumah tangga keduanya yang dikabarkan telah pisah rumah.

Hal tersebut semakin diperkuat dengan ketidakhadirannya Ria Ricis pada acara Wisuda S2 Teuku Ryan. Salah satu psikolog menyatakan tersirat ada rasa kekecewaan dari raut wajahnya ketika ditanyai keberadaan sang istri di hari wisudanya.

“Namanya seorang suami di momen istimewa kalau istri enggak hadir itu tetap kecewa,” kata Taslimah dikutip STARPRO Indonesia, Selasa (28/11/2023).

Saat ditanya mengenai kondisi hubungan dengan Ria Ricis, Teuku Ryan menjawab sambil diiringi dengan senyuman. Akan tetapi jika diperhatikan lebih detail, dirinya sempat memukul tangannya dan matanya tertutup.

Taslimah mengemukakan bahwa gesture dari Teuku Ryan secara bawah sadar menyiratkan bahwa hubungan keduanya tidak baik-baik saja.

Terdapat perasaan bersalah lantara tak mampu menjalankan peran sebagai suami sekaligus ayah dengan baik untuk putri kecilnya, Moana.

Diduga permasalahan keduanya pada komunikasi dan tak adanya perjanjian untuk mengatur waktu keduanya yang sama-sama sibuk di dunia entertainment.

Selain itu, keduanya belum memiliki kesempatan untuk mengasuh dan menentukan bagaimana parenting yang tepat untuk sang buah hati

“Mereka komunikasinya tidak berjalan dengan baik karena keduanya sama-sama kecewa. Harus cepat dibicarakan berdua, kalau lama lama kaya gini bisa pisah,” ujar Taslimah.

Seperti diketahui, Ria Ricis telah memberikan klarifikasi ihwal perjanjian untuk mengatur waktu untuk mengasuh sang anak.

"Jadi kan si Moana memang sering ikut aku ke mana-mana. Jadi di rumah dia enggak sama papanya, sama ibunya terus," ujar Ria Ricis belum lama ini.