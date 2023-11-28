Cerita Venna Melinda Umrah Bareng 3 Buah Hatinya

JAKARTA - Venna Melinda baru saja menjalankan ibadah umrah bersama ketiga buah hatinya. Hal tersebut rupanya membuat ibu dari Verrell Bramasta, Athalla Naufal dan Vania Athabina ini merasa bahagia.

Bukan hanya bahagia lantaran bisa kembali menjalankan ibadah umrah, tetapi kali ini ia bisa bertandang ke tanah suci bersama anak-anaknya. Padahal Venna sempat mengira jika Verrell tidak dapat ikut umrah lantaran ia juga baru saja pulang dari Tanah Suci.

BACA JUGA: Venna Melinda Siapkan Doa Khusus saat Umrah

"Kemudahan dari Allah, yang ku pikir kakak gak mungkin bisa karena baru Umrah, ya itulah panggilan. Kan gak semua orang yang punya harta, punya tenaga, kesehatan tapi mau umrah dalam waktu 1 tahun," ujar Venna dikutip STARPRO Indonesia, Selasa (28/11/2023).

Selama menjalani ibadah umrah, Venna mengaku cukup kesusahan karena membawa Vania. Namun, ia merasa beruntung karena Verrell dan Athalla cukup sigap untuk menjaga serta mengurus adiknya secara bergantian.