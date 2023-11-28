Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Venna Melinda Umrah Bareng 3 Buah Hatinya

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |16:16 WIB
Cerita Venna Melinda Umrah Bareng 3 Buah Hatinya
Cerita Venna Melinda umrah bareng anak-anaknya (Foto: Instagram/vennamelindareal)
JAKARTA - Venna Melinda baru saja menjalankan ibadah umrah bersama ketiga buah hatinya. Hal tersebut rupanya membuat ibu dari Verrell Bramasta, Athalla Naufal dan Vania Athabina ini merasa bahagia.

Bukan hanya bahagia lantaran bisa kembali menjalankan ibadah umrah, tetapi kali ini ia bisa bertandang ke tanah suci bersama anak-anaknya. Padahal Venna sempat mengira jika Verrell tidak dapat ikut umrah lantaran ia juga baru saja pulang dari Tanah Suci.

"Kemudahan dari Allah, yang ku pikir kakak gak mungkin bisa karena baru Umrah, ya itulah panggilan. Kan gak semua orang yang punya harta, punya tenaga, kesehatan tapi mau umrah dalam waktu 1 tahun," ujar Venna dikutip STARPRO Indonesia, Selasa (28/11/2023).

Selama menjalani ibadah umrah, Venna mengaku cukup kesusahan karena membawa Vania. Namun, ia merasa beruntung karena Verrell dan Athalla cukup sigap untuk menjaga serta mengurus adiknya secara bergantian.

Venna Melinda

