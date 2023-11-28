Gokil, Cipung Dapat Ekskavator Asli di Ulang Tahunnya

Cipung dapat eskavator asli di hari ulang tahun (Foto: IG Raffi)

JAKARTA - Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung tengah menjadi perhatian. Di ulang tahun yang ke-2 ini, Cipung mendapat banyak kado spesial salah satunya kedatangan kado ekskavator yang terpampang di halaman Istana Andara.

Momen itu terlihat di postingan akun Instagram, @raffinagita1717. Terlihat Cipung berpose dengan ekskavator berwarna kuning bersama sang ibunda, Nagita Slavina.

“Aja the builder,” tulis akun Raffi dan Nagita.

Unggahan itu membagikan sederet potret gemas Cipung dengan alat berat tersebut. Tak cuma yang berukuran besar, namun ada pula ekskavator berukuran mini yang bisa dikendarai bocah dua tahun ini.

Bak pekerja proyek, Cipung terlihat menggemaskan dengan rompi hijau neon dan helm proyek berwarna putih. Beberapa kali, Cipung juga berpose di atas eskavator tersebut membuatnya terlihat semakin menggemaskan.

Sebelumnya, momen Cipung mendapat hadiah alat berat itu dibagikan di kanal YouTube, Rans Entertainment. Nagita puj ikut antusias dan mencoba ekskavator tersebut.

BACA JUGA: