Jadi Ibu, Denise Chariesta Khawatir Baby Jaden Kena Karma Atas Dosanya

JAKARTA - Denise Chariesta mengaku bahagia usai anak pertamanya, Jaden Bowen Yap lahir ke dunia pada 11 November 2023. Meski tanpa adanya sosok suami yang mendampinginya, Denise sejak awal memang sudah bertekad untuk melahirkan serta membesarkan buah hatinya.

Sebagai ibu, tentu Denise memiliki kekhawatiran terhadap buah hatinya kelak. Ia bahkan mengaku takut jika bayi laki-laki tersebut akan dihujat oleh orang-orang di luar sana.

Tak hanya itu, ia juga takut jika Jaden nantinya akan ikut terkena dosa dari perbuatannya selama ini.

”Hal yang paling aku takutin baby dc kena dosa aku .. kalian kalo benci ama gue .. katain nya gue aja jangan baby DC ya,,” tulis Denise Chariesta.

Ketakutan Denise akan hal buruk yang akan menimpa anaknya, rupanya telah dituangkan olehnya dalam single terbaru berjudul Maafkan Mama yang rilis pada Minggu, 26 November 2023. Dalam MV lagu tersebut, Denise bukan hanya mencurahkan isi perasaannya tetapi juga menunjukkan bagaimana wajah dari baby Jaden yang belum genap berusia satu bulan itu.

”Jangan lupa ya nonton semua curahan hati ku buat baby dc jam 8 malam ini .. di YT : denise chariesta,” lanjutnya.

Tulisan Denise di Instagram sontak membuat netizen ramai. Mereka bahkan mencoba untuk memberikan dukungan pada Denise yang kini telah resmi menjadi ibu baru.