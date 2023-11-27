Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadi Ibu, Denise Chariesta Khawatir Baby Jaden Kena Karma Atas Dosanya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |23:00 WIB
Jadi Ibu, Denise Chariesta Khawatir Baby Jaden Kena Karma Atas Dosanya
Denise Chariesta takut anaknya kena karma atas dosanya (Foto: Instagram @denisechariesta91)
A
A
A

JAKARTA - Denise Chariesta mengaku bahagia usai anak pertamanya, Jaden Bowen Yap lahir ke dunia pada 11 November 2023. Meski tanpa adanya sosok suami yang mendampinginya, Denise sejak awal memang sudah bertekad untuk melahirkan serta membesarkan buah hatinya.

Sebagai ibu, tentu Denise memiliki kekhawatiran terhadap buah hatinya kelak. Ia bahkan mengaku takut jika bayi laki-laki tersebut akan dihujat oleh orang-orang di luar sana.

Tak hanya itu, ia juga takut jika Jaden nantinya akan ikut terkena dosa dari perbuatannya selama ini.

”Hal yang paling aku takutin baby dc kena dosa aku .. kalian kalo benci ama gue .. katain nya gue aja jangan baby DC ya,,” tulis Denise Chariesta.

Denise Chariesta

Ketakutan Denise akan hal buruk yang akan menimpa anaknya, rupanya telah dituangkan olehnya dalam single terbaru berjudul Maafkan Mama yang rilis pada Minggu, 26 November 2023. Dalam MV lagu tersebut, Denise bukan hanya mencurahkan isi perasaannya tetapi juga menunjukkan bagaimana wajah dari baby Jaden yang belum genap berusia satu bulan itu.

”Jangan lupa ya nonton semua curahan hati ku buat baby dc jam 8 malam ini .. di YT : denise chariesta,” lanjutnya.

Tulisan Denise di Instagram sontak membuat netizen ramai. Mereka bahkan mencoba untuk memberikan dukungan pada Denise yang kini telah resmi menjadi ibu baru.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142632/denise_chariesta-zjpF_large.JPG
Denise Chariesta Pumping ASI di Jalanan Shanghai: 12 Menit Full Tank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114511/denise_chariesta-IaBL_large.jpg
Denise Chariesta Resmi Laporkan Doktif Usai Difitnah Terima Bayaran Jadi Buzzer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/33/3066416/denise_chariesta-EL2Q_large.jpg
Denise Chariesta Ikut Salahkan Vadel Badjideh Atas Perseteruan Nikita Mirzani dan Lolly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/33/3026073/denise-chariesta-ungkap-kronologi-art-curi-barang-mewah-di-kediamannya-iWw2OTAZf7.jpg
Denise Chariesta Ungkap Kronologi ART Curi Barang Mewah di Kediamannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025485/netizen-kaget-saat-tahu-agama-denise-chariesta-di-surat-laporan-polisi-kdVzWcwqSM.jpg
Netizen Kaget saat Tahu Agama Denise Chariesta di Surat Laporan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2994095/denise-chariesta-panik-sudah-14-bulan-tidak-menstruasi-badan-gue-benar-benar-sakit-UNUNvI7sRB.jpg
Denise Chariesta Panik, Sudah 14 Bulan Tidak Menstruasi: Badan Gue Benar-Benar Sakit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement