HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Steven Mangkir 1,5 Tahun Lantaran Kerja, Vincent Verhaag Tak Percaya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |18:44 WIB
Steven Mangkir 1,5 Tahun Lantaran Kerja, Vincent Verhaag Tak Percaya
Vincent Verhaag tak percaya Steven mangkir 1,5 tahun lantaran kerja (Foto: Ayu/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tersangka kasus penipuan terhadap Jessica Iskandar, Christopher Steffanus Budianto alias Steven saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan tersebut dilakukan usai Steven ditangkap di Bangkok, Thailand dan di bawa kembali ke Indonesia lantaran mangkir dari panggilan polisi selama 1,5 tahun.

Menariknya, selama pengejaran polisi, Steven banyak berpindah-pindah negara. Namun, akhirnya ia pun ditangkap di Bangkok, Thailand pada 20 November kemarin. 

Adapun alasan Steven mangkir selama 1,5 tahun dari panggilan hingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terjadi lantaran ia bekerja. Bahkan pria yang diduga menipu Jesica Iskandar hingga hampir Rp10 miliar tersebut mengaku bekerja untuk dapat mengembalikan uang milik istri Vincent Verhaag itu.

Sayangnya, ucapan Vincent sama sekali tak dipercaya oleh pihak Jedar. Bahkan Vincent Verhaag tampaknya tak terima dengan alasan Steven.

"Enggak, itu alasannya. Sekarang karena dia di Thailand itu lagi bisnis, untuk mengembalikan dananya," jelas Vincent Verhaag di kediamannya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
