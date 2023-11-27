Curhat Bella Bonita Kehilangan Salah Satu Calon Anak Kembarnya

JAKARTA - Bella Bonita muncul dengan kabar mengejutkan. Istri dari Denny Caknan ini mengabarkan bahwa dirinya telah kehilangan salah satu calon anak kembarnya. Hal tersebut terungkap dari salah satu unggahan Instagram Bella Bonita yang memamerkan potret baby bump.

Salah satu netizen mengomentari bentuk perut dari Bella Bonita. Dia menduga bentuk perut Bella Bonita mirip dengan wanita yang tengah mengandung anak kembar.

Beberapa kali Bella Bonita mendapat pertanyaan mengenai perutnya yang tampak besar dari netizen hingga beberapa diantaranya menuding bahwa dirinya telah hamil duluan sebelum resmi dipersunting Denny Caknan.

"Kayak perut hamil anak kembar mbak bell, kalo bener kembar alhamdulillah tambah rame," ujar seorang netizen.

Kerap kali memilih diam dan tak menanggapi pernyataan netizen, kali ini wanita yang akrab disapa Belbon itu pun merespons pernyataan netizen tersebut. Dia membenarkan jika dirinya memang hamil anak kembar. Namun, salah satu calon bayi kembarnya meninggal dunia di dalam kandungan. Kini, dia hanya mengandung satu buah hati dari pernikahannya dengan Denny Caknan.

"Memang kalah satu mba, tapi Alhamdulillah satunya sehat," jawab Bella Bonita.