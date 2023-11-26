Larissa Chou Curhat soal Hamil, Menahan Rasa Sakit untuk Berikan Gelar Buat Suami

JAKARTA - Larissa Chou tengah berbadan dua hasil buah pernikahan dengan Ikram Rosadi. Larissa Chou pun menuangkan isi hatinya soal kehamilannya tersebut.

Curahan hatinya itu diungkapkan melalui media sosial Instagram miliknya itu. Larissa Chou mem-posting sebuah tulisan di Insta Story-nya itu.

"Ketika istri mengandung, dia di uji dengan segala maca cobaan yang menyakitkan. Semua nikmat di tariknya, tidur enggak enak. Kepanasan setiap hari," kata Larissa Chou, Sabtu (25/11/2023).

Larissa Chou mengaku jika dirinya tidak masalah untuk menahan rasa sakit yang kadang kerap dirasakannya itu. Bahkan, saking sakitnya dirinya kerap meluapkan emosinya itu.