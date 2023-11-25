Bunga Citra Lestari Bakal Menikah di Bali, Ini Calon Suaminya

Bunga Citra Lestari siap lepas statusnya, Menikah dengan Tiko Aryawardhana di Bali. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Bunga Citra Lestari telah mendaftarkan berkas pernikahan. Perempuan yang juga akrab disapa Unge itu ternyata bakal dinikahi seorang pria bernama Tiko Pradipta Aryawardhana. Status calon suaminya pun mulai terkuak.

Terbongkarnya status calon suami Unge ini diutarakan oleh Kantor Unit Agama (KUA) Pasar Minggu. Di mana, pihaknya jika calon suami Unge itu bukan lagi berstatus lajang.

"Status dari laki-lakinya atau calon suaminya itu pernah menikah sebelumnya yakni bapak Tiko Pradipta Aryawardhana. Sehingga statusnya duda cerai hidup," kata Emma Fatmayani selaku Staf Pendaftaran KUA Pasar Minggu dikutip dari program acara Best Kiss, Sabtu (25/11/2023).

Emma Fatmayani menambahkan untuk berkas kelengkapan dari Bunga Citra Lestari juga sudah lengkap. Termasuk surat kematian suaminya terdahulu.