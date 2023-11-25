Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bunga Citra Lestari Bakal Menikah di Bali, Ini Calon Suaminya

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |17:58 WIB
Bunga Citra Lestari Bakal Menikah di Bali, Ini Calon Suaminya
Bunga Citra Lestari siap lepas statusnya, Menikah dengan Tiko Aryawardhana di Bali. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Bunga Citra Lestari telah mendaftarkan berkas pernikahan. Perempuan yang juga akrab disapa Unge itu ternyata bakal dinikahi seorang pria bernama Tiko Pradipta Aryawardhana. Status calon suaminya pun mulai terkuak.

Terbongkarnya status calon suami Unge ini diutarakan oleh Kantor Unit Agama (KUA) Pasar Minggu. Di mana, pihaknya jika calon suami Unge itu bukan lagi berstatus lajang.

"Status dari laki-lakinya atau calon suaminya itu pernah menikah sebelumnya yakni bapak Tiko Pradipta Aryawardhana. Sehingga statusnya duda cerai hidup," kata Emma Fatmayani selaku Staf Pendaftaran KUA Pasar Minggu dikutip dari program acara Best Kiss, Sabtu (25/11/2023).

Emma Fatmayani menambahkan untuk berkas kelengkapan dari Bunga Citra Lestari juga sudah lengkap. Termasuk surat kematian suaminya terdahulu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145570/bunga_citra_lestari-BfSN_large.jpg
BCL dan Tiko Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair, Netizen: Dia Tak Pernah Benar-Benar Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128329/bunga_citra_lestari-Emug_large.jpg
BCL Ungkap Cara Sembuh dari Gangguan Kecemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3126997/bunga_citra_lestari-pTGw_large.jpg
Bunga Citra Lestari Masak Rendang Sendiri di Rumah, Porsinya Gak Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018072/bcl-ogah-cawe-cawe-di-kasus-dugaan-penggelapan-tiko-aryawardhana-5XW4voj528.jpg
BCL Ogah Cawe-cawe di Kasus Dugaan Penggelapan Tiko Aryawardhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018037/kasus-dugaan-penggelapan-tak-pengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga-tiko-aryawardhana-dan-bcl-1Ic5GYnHy3.jpg
Kasus Dugaan Penggelapan Tak Pengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Tiko Aryawardhana dan BCL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018003/reaksi-bunga-citra-lestari-usai-tiko-aryawardhana-dilaporkan-kasus-penggelapan-H0NZLqf85i.jpg
Reaksi Bunga Citra Lestari Usai Tiko Aryawardhana Dilaporkan Kasus Penggelapan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement