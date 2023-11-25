Rencana Atta Halilintar Ajak Keluarga Liburan Akhir Tahun, Pilih Lokasi yang Dekat

JAKARTA - Atta Halilintar berencana menjalani liburan akhir tahun bersama keluarga. Suami Aurel Hermansyah itu bakal mengajak anak keduanya, Azura Humaira Nur Atta.

Namun, anak sulung Gen Halilintar itu belum menentukan lokasi mana yang akan dipilih dalam liburan akhir tahun kali ini.

"Belum tahu tapi kayaknya nyari dan enggak usah terlalu jauh cari yang dekat saja," ujar Atta Halilintar saat ditemui di Kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat belum lama ini.

Atta mengaku tak mempermasalahkan lokasi liburannya kali ini. Kemana pun, kata Atta, bukan menjadi soal asalkan keluarganya merasa bahagia dalam menjalani liburan.