Atta Halilintar Takut Mandikan Baby Azura: Tulang Masih Lunak

JAKARTA - Atta Halilintar mengaku belum berani memandikan putri keduanya, Azura Humaira Nur Atta berusia sekira 14 hari. Suami Aurel Hermansyah ini merasa tulang anaknya masih sangat lunak.

"Iya masih takut waktu mandiin, karena tulangnya masih lunak. Jadi aku merasa nanti kalau sudah gedean lah," kata Atta Halilintar di Kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, belum lama ini.

Bukan tanpa alasan, anak sulung Gen Halilintar itu tidak ingin melakukan kesalahan saat memandikan bayinya sehingga bisa berakibat fatal.

Namun, jika dalam keadaan mendesak, Atta Halilintar harus siap membantu Aurel Hermansyah untuk memandikan putrinya itu.