Anak Kedua Atta Halilintar Idap Eksim, Begini Kondisinya

JAKARTA - Anak kedua Atta Halilintar, Azura Humaira Nur Atta, diketahui mewarisi penyakit kulit sensitif yakni eksim.

Hal ini diungkapkan sang ayah, Atta Halilintar. Suami Aurel Hermansyah ini menyebut Azura diketahui mengidap penyakit yang sama dengannya sejak baru lahir.

Pria 29 tahun itu kemudian menjelaskan kondisi terkini baby Azura yang masih berusia 14 hari.

"Memang aku ada bawaan eksim. Jadi anak aku ikut warisan eksim juga. Kalau dia baru lahir agak sensitif. Tapi sekarang sudah mendingan," kata Atta Halilintar saat ditemui di Kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, belum lama ini.