Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ecoutez Bikin Celebrities Radio Bergemuruh, Luapkan Kerinduan Penonton

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |04:05 WIB
Ecoutez Bikin Celebrities Radio Bergemuruh, Luapkan Kerinduan Penonton
Ecoutez bikin Celebrities Radio bergemuruh. (Foto: Devi Ari Ramadhani/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ecoutez menjadi salah satu musisi meramaikan acara Celebrities Kustik by Celebrities Radio di Sarinah. Kehadirannya kian menemani waktu santai di sore hari.

Ecoutez membuka penampilannya dengan menyampaikan informasi terbaru yang membahagiakan. Delia Septiani selaku vokalis Ecoutez kini memutuskan kembali dengan band tersebut setelah 12 tahun berpisah.

“Kemarin lagi jomblo, enggak bareng sama Ecoutez. Melanglang buana sendirian,” kata Delia Septiani, Jumat (24/11/2023).

Tanpa menunggu waktu lama, Ecoutez langsung memulai penampilannya dengan membawakan single hits mereka berjudul percayalah. Dentingan musik mulai dimainkan diikuti dengan suara merdua Delia.

Ketika lagu sampai bagian reff, tanpa aba-aba, seluruh penonton langsung ikut bernyanyi. Semuanya bernyanyi dengan suara lantang.

Tanpa disadari, ternyata lagu Percayalah yang rilis pada 2006 lalu masih hits di tengah masyarakat Indonesia. Terbukti dari banyaknya penonton dari berbagai kalangan usia masih hafal dengan lagu tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/205/2929228/ecoutez-pernah-ditimpuk-penonton-band-rock-saat-manggung-di-pensi-DKnTQ6OCiM.jpg
Ecoutez Pernah Ditimpuk Penonton Band Rock saat Manggung di Pensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/30/205/2403709/bawakan-lagu-simpan-saja-ecoutez-semarakkan-ramadhan-jazz-festival-2021-dVFOYguTKY.jpg
Bawakan Lagu Simpan Saja, Ecoutez Semarakkan Ramadhan Jazz Festival 2021
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/15/205/2018187/ecoutez-persembahkan-lagu-untuk-mendiang-istri-sang-gitaris-7AdoGwrBA2.jpg
Ecoutez! Persembahkan Lagu untuk Mendiang Istri Sang Gitaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/10/205/1884856/kalahkan-gengsi-ecoutez-siapkan-lagu-katakanlah-Y2mZ1bsDOD.jpg
Kalahkan Gengsi, Ecoutez Siapkan Lagu Katakanlah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/29/205/1679244/ecoutez-anggap-musisi-pendatang-baru-bukan-saingan-7VBYeOGJqt.jpg
Ecoutez Anggap Musisi Pendatang Baru Bukan Saingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/29/205/1679232/syarat-berduet-ecoutez-pilih-yang-beda-genre-HRNhMPQNZ1.jpg
Syarat Berduet, Ecoutez Pilih yang Beda Genre
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement