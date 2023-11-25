Ecoutez Bikin Celebrities Radio Bergemuruh, Luapkan Kerinduan Penonton

JAKARTA - Ecoutez menjadi salah satu musisi meramaikan acara Celebrities Kustik by Celebrities Radio di Sarinah. Kehadirannya kian menemani waktu santai di sore hari.

Ecoutez membuka penampilannya dengan menyampaikan informasi terbaru yang membahagiakan. Delia Septiani selaku vokalis Ecoutez kini memutuskan kembali dengan band tersebut setelah 12 tahun berpisah.

“Kemarin lagi jomblo, enggak bareng sama Ecoutez. Melanglang buana sendirian,” kata Delia Septiani, Jumat (24/11/2023).

Tanpa menunggu waktu lama, Ecoutez langsung memulai penampilannya dengan membawakan single hits mereka berjudul percayalah. Dentingan musik mulai dimainkan diikuti dengan suara merdua Delia.

Ketika lagu sampai bagian reff, tanpa aba-aba, seluruh penonton langsung ikut bernyanyi. Semuanya bernyanyi dengan suara lantang.

Tanpa disadari, ternyata lagu Percayalah yang rilis pada 2006 lalu masih hits di tengah masyarakat Indonesia. Terbukti dari banyaknya penonton dari berbagai kalangan usia masih hafal dengan lagu tersebut.