HOME CELEBRITY MUSIK

Rayakan Kembalinya Delia Septianti, Ecoutez Rilis Single Bertajuk Kembali

Karina Asta Widara , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |18:01 WIB
Rayakan Kembalinya Delia Septianti, Ecoutez Rilis Single Bertajuk Kembali
Foto: Dok Ecoutez
A
A
A

Jakarta- Usai mengumumkan kembalinya Delia Septianti melengkapi serpihan yang hilang di tubuh Ecoutez pada Maret 2023 lalu, kini band pop asal Jakarta ini melanjutkan momentum kebahagiaannya. Mereka kini melangkah ke tahap yang semakin serius, dengan melepas sebuah lagu rilisan tunggal terbaru (single) bertajuk “Kembali”.

Pemilihan judul “Kembali” seolah mempertegas kembalinya vokalis awal  Ecoutez ke ‘rumah’nya, setelah terpisah selama 12 tahun. Pada desain artwork lagu tersebut, digambarkan seorang perempuan  yang dulu juga ada di sampul album pertama Ecoutez kembali dari pengembaraannya dan disambut oleh tiga orang pria. Mewakili tiga personel Ecoutez yang tersisa, yakni Fajar ‘Jay’ Fikri (drum), Leo Christian (bass) dan Widyo ‘Iyas’ Prastowo (kibor).

Tapi di lirik “Kembali” sendiri, menurut Jay yang menulis lagunya, mewakili makna tentang perpisahan sementara, yang diwakili kisah dua orang yang sudah punya pasangan masing-masing, lalu berselingkuh, namun pada akhirnya memutuskan untuk kembali ke pasangan masing-masing.

“Menurut gue sebagai produser, lagu ini rada relate dengan situasi sekarang dimana banyak isu perselingkuhan. Dan saat Delia balik, dia memang paling pas menyanyikan lagu yang bertempo agak slow. Menurut gue, lagu ini kuat dan easy listening,” ujar Levi Santoso, yang juga dikenal sebagai personel band The Fly.

Sebenarnya, cikal bakal lagu “Kembali” sudah mulai digodok Jay saat Delia belum bergabung kembali di Ecoutez. Namun dalam menjalani prosesnya, ia dan personel Ecoutez lainnya tidak puas dengan hasil racikan aransemennya. Lantas beberapa kali diputuskan untuk direvisi. Dan ketika Delia bergabung, lagu itu terpaksa diotak-atik lagi agar sesuai dengan karakter vokal Delia.

 

Halaman:
1 2 3
