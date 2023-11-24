Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Jadi Dosen Tamu di SBM ITB, Fans Bangga

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |03:30 WIB
Raffi Ahmad Jadi Dosen Tamu di SBM ITB, Fans Bangga
Raffi Ahmad jadi dosen tamu di SBM ITB (Foto: Instagram/raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad menjadi dosen tamu di Sekolah Bisnis Management Institut Teknologi Bandung atau SBM ITB pada Jumat, 24 November 2023. Hal tersebut bahkan bisa dilihat melalui akun Instagram @sbmitbofficial.

Dalam unggahannya, Raffi terlihat mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan celana biru dongker. Bahkan ia juga tampak berjoget dengan para mahasiswa di sana usai memberi materi kuliah bisnis di sana.

"Raffi Ahmad perdana ke kampus #ITB malah langsung ngajar bisnis ke mahasiswa SBM ITB, seru banget!" tulis akun @smbitbofficial.

Raffi pun terlihat bahagia saat tampil sebagai pengajar tamu di SBM ITB. Pengalaman pertamanya berbagi ilmu dengan para mahasiswa pun membuat Raffi mengucapkan terima kasih lantaran diberi kesempatan emas tersebut.

Raffi Ahmad

"Terimakasih banyak @sbmitbofficial / @itb1920," tulis Raffi di bagian keterangan video.

"Banduuuuuuung teaaaa Top Mantap is the best," lanjutnya.

Mengetahui bahwa Raffi menjadi dosen tamu di SBM ITB, netizen pun ramai memberikan pujian. Mereka bahkan mengaku sangat bangga dengan Raffi yang mendapat kesempatan untuk berbagi ilmu dengan para mahasiswa.

