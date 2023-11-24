Punya 21 Juta Subscriber, Tarif Endorse Deddy Corbuzier di YouTube Capai Rp300 Juta

Punya 21 juta subscriber, tarif endorse Deddy Corbuzier di Youtube capai Rp300 juta (Foto: IG Deddy)

JAKARTA - Mengulik tarif endorse Deddy Corbuzier, salah satu mentalis dan artis Indonesia yang sukses menjadi seorang YouTuber. Channel YouTube yang dibangunnya sejak tahun 2011, kini telah memiliki 21,3 juta subscriber.

Dalam perjalanannya, channel YouTube @corbuzier, menghadirkan podcast andalan yang menghadirkan sederet artis ternama hingga tokoh penting nasional. Popularitas dan kredibilitas Deddy Corbuzier inilah yang membuat tarif endorsenya melambung.

BACA JUGA: Postingan Deddy Corbuzier Hilang Saat Promosikan Podcast yang Membahas Jessica Wongso

Sederet brand besar pun menggaet jasa bapak dua anak ini untuk berpromosi lewat podcast miliknya. Brand-brand tersebut kabarnya membayar hingga ratusan juta rupiah untuk bisa tampil di podcast Deddy Corbuzier.

“Gue enggak pernah terima endorse brand satuan gitu. Biasanya gini, brand menjadikan gue BA (brand ambassador), terus gue hitung paket dengan (endorse YouTube)," katanya saat tampil dalam channel YouTube Crazy Nikmir, pada Desember 2020.