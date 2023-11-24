Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Punya 21 Juta Subscriber, Tarif Endorse Deddy Corbuzier di YouTube Capai Rp300 Juta

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |05:41 WIB
Punya 21 Juta Subscriber, Tarif Endorse Deddy Corbuzier di YouTube Capai Rp300 Juta
Punya 21 juta subscriber, tarif endorse Deddy Corbuzier di Youtube capai Rp300 juta (Foto: IG Deddy)
A
A
A

JAKARTA - Mengulik tarif endorse Deddy Corbuzier, salah satu mentalis dan artis Indonesia yang sukses menjadi seorang YouTuber. Channel YouTube yang dibangunnya sejak tahun 2011, kini telah memiliki 21,3 juta subscriber.

Dalam perjalanannya, channel YouTube @corbuzier, menghadirkan podcast andalan yang menghadirkan sederet artis ternama hingga tokoh penting nasional. Popularitas dan kredibilitas Deddy Corbuzier inilah yang membuat tarif endorsenya melambung.

Punya 21 Juta Subscriber, Tarif Endorse Deddy Corbuzier di YouTube Capai Rp300 Juta

Sederet brand besar pun menggaet jasa bapak dua anak ini untuk berpromosi lewat podcast miliknya. Brand-brand tersebut kabarnya membayar hingga ratusan juta rupiah untuk bisa tampil di podcast Deddy Corbuzier.

“Gue enggak pernah terima endorse brand satuan gitu. Biasanya gini, brand menjadikan gue BA (brand ambassador), terus gue hitung paket dengan (endorse YouTube)," katanya saat tampil dalam channel YouTube Crazy Nikmir, pada Desember 2020.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/33/3181993/deddy_corbuzier-3YWv_large.jpg
Jawaban Menohok Deddy Corbuzier Ketika Dicap Pelit oleh Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/33/3181663/deddy_corbuzier-6gH3_large.jpg
Deddy Corbuzier Pertimbangkan untuk Tak Nikah Lagi: Capek Banget Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180245/deddy_corbuzier-8UWt_large.jpg
Candaan Lawas Deddy Corbuzier Kembali Viral, Sebut Sabrina Chairunnisa Mata Duitan karena Tagih Nafkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180211/deddy_corbuzier-KtFL_large.jpg
Perjalanan Cinta Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa hingga Akhirnya Putuskan Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180096/deddy_corbuzier-cKNi_large.jpg
Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa Sepakat Bercerai, Bukan Karena Orang Ketiga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180091/deddy_corbuzier-paqu_large.jpg
Sabrina Chairunnisa Gugat Cerai Deddy Corbuzier, Didaftarkan 16 Oktober
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement