HOME CELEBRITY MUSIK

Berawal dari Akting, Jasmine Nadya Lebarkan Sayap ke Industri Musik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |02:01 WIB
Berawal dari Akting, Jasmine Nadya Lebarkan Sayap ke Industri Musik
Jasmine Nadya lebarkan sayap ke dunia musik (Foto: ist)
JAKARTA - Artis Jasmine Nadya melebarkan sayap ke industri musik. Dirinya dalam waktu dekat akan debut di belantika musik Indonesia.

Kariernya dimulai ketika menjadi salah satu pemenang ajang pencarian bakat di bidang akting. Kemudian, namanya mulai dikenal setelah membintangi web series bergenre romantis dengan suguhan musikal, berjudul ‘Mercury’ sebagai Btari, yang dibintangi juga oleh Yasamin Jasem dan Bryan Domani.

Berawal dari Akting, Jasmine Nadya Lebarkan Sayap ke Industri Musik

Jasmine Nadya bergabung dengan Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI). Jasmine memang dikenal memiliki bakat bermusik yang hebat diturunkan dari ayahnya. Berbicara soal musik, ia mengaku jika awal mula menyukai musik adalah dari kecil.

“Dulu pas SD sempat dikasih les biola, tapi belum pas (cocok) sama alat musiknya. Sampai akhirnya ketemu gitar, kebetulan papa aku bisa main gitar dan aku mulai belajar dari papa aku. Dari situ aku eksplor sendiri tipe musik yang aku suka dan juga belajar bikin musik,” jelas Jasmine.

