Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ferry Maryadi Ngaku Pernah di Penjara di Bandung, Begini Kisahnya

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |22:30 WIB
Ferry Maryadi Ngaku Pernah di Penjara di Bandung, Begini Kisahnya
Ferry Maryadi mengaku pernah ditangkap polisi saat di Bandung. (Foto: Instagram)
A
A
A
 

JAKARTA - Ferry Maryadi membuat pengakuan mengejutkan. Pasalnya, dirinya mengaku pernah ditahan polisi saat berada di Bandung. Begini kisahnya.

"Jujur gue pernah masuk Polsek, Wen," kata Ferry Maryadi kepada Wendy Cagur di YouTube Wendi Cagur, Kamis (23/11/2023).

"Kenapa pernah ketangkep," tanya Wendy Cagur.

Ferry Maryadi mengaku jika hal itu terjadi saat dirinya masih duduk di bangku Sekolah. Hal itu terjadi karena kasus motor.

"Karena soal motor dan itu terjadi saat gue SMA kelas 1 dan ini baru pertama kali gue bicara di sini," kata Ferry Maryadi lagi.

"Nyokap dan bokap enggak tahu dan yang tahu hanya almarhum kakek," tuturnya lagi.

"Loe ditahan?" tanya Wendy Cagur lagi.

Ferry Maryadi

"Iya, Wen. Gue masuk," jawabnya.

"Berapa hari?" tanya Wendy Cagur.

"Enggak lama, cuma sehari," ucapnya.

"Karena berantem, tawuran?" kata Wendy Cagur dengan tegas.

"Enggak lah karena motoran dan ada urusan sama motor, dan yang tahu hanya almarhum kakek dan nenek karena memang gue tinggal di Bandung sama mereka," tambahnya.

Masih ingat di kepalanya, suami Deswita Maharani itu mengatakan jika dirinya sempat diinterogasi oleh pihak berwajib atas kasus yang dialaminya itu.

"Jadi gue masuk, ditanya tinggal di mana. Lalu sim gue punya, kalau mau keluar panggil orang tua mu ke sini dan gue bilang orang tua enggak ada," kata Ferry Maryadi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/33/3152040/ferry_maryadi-0z1h_large.jpg
Ferry Maryadi Sakit, Mantan Istri Risma Nilawati Datang Menjenguk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/33/3152025/ferry_maryadi-giZf_large.jpg
Ungkapan Cinta Ferry Maryadi ke Deswita Usai Jalani Perawatan di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151372/ferry_maryadi-2tem_large.jpg
Ferry Maryadi Alami Cedera Pinggang Serius usai Terpeleset di Kamar Mandi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/33/3049947/ferry_maryadi-wEKv_large.jpg
Deswita Maharani Ungkap Sakit yang Diderita Ibunda Ferry Maryadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/33/3049315/ferry_maryadi-zh6T_large.jpg
Sempat Masuk ICU, Istri Ferry Maryadi Ungkap Penyebab Ibu Mertuanya Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/33/3049201/ferry_maryadi-Lo8a_large.jpg
Kabar Duka, Ibunda Ferry Maryadi Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement