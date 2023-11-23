Ferry Maryadi Ngaku Pernah di Penjara di Bandung, Begini Kisahnya

Ferry Maryadi mengaku pernah ditangkap polisi saat di Bandung. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Ferry Maryadi membuat pengakuan mengejutkan. Pasalnya, dirinya mengaku pernah ditahan polisi saat berada di Bandung. Begini kisahnya.

"Jujur gue pernah masuk Polsek, Wen," kata Ferry Maryadi kepada Wendy Cagur di YouTube Wendi Cagur, Kamis (23/11/2023).

"Kenapa pernah ketangkep," tanya Wendy Cagur.

Ferry Maryadi mengaku jika hal itu terjadi saat dirinya masih duduk di bangku Sekolah. Hal itu terjadi karena kasus motor.

"Karena soal motor dan itu terjadi saat gue SMA kelas 1 dan ini baru pertama kali gue bicara di sini," kata Ferry Maryadi lagi.

"Nyokap dan bokap enggak tahu dan yang tahu hanya almarhum kakek," tuturnya lagi.

"Loe ditahan?" tanya Wendy Cagur lagi.

"Iya, Wen. Gue masuk," jawabnya.

"Berapa hari?" tanya Wendy Cagur.

"Enggak lama, cuma sehari," ucapnya.

"Karena berantem, tawuran?" kata Wendy Cagur dengan tegas.

"Enggak lah karena motoran dan ada urusan sama motor, dan yang tahu hanya almarhum kakek dan nenek karena memang gue tinggal di Bandung sama mereka," tambahnya.

Masih ingat di kepalanya, suami Deswita Maharani itu mengatakan jika dirinya sempat diinterogasi oleh pihak berwajib atas kasus yang dialaminya itu.

"Jadi gue masuk, ditanya tinggal di mana. Lalu sim gue punya, kalau mau keluar panggil orang tua mu ke sini dan gue bilang orang tua enggak ada," kata Ferry Maryadi.