HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sempat Masuk ICU, Istri Ferry Maryadi Ungkap Penyebab Ibu Mertuanya Meninggal Dunia

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |06:50 WIB
JAKARTA - Ibunda dari aktor sekaligus komedian Ferry Maryadi, Rospita, meninggal dunia pada Rabu, 14 Agustus 2024 sore. Mertua Deswita Maharani itu mengembuskan napas terakhirnya di RSPP, Jakarta Selatan, dalam usia 79 tahun.

Sebagai menantu, Deswita mengaku sangat bersedih atas kepergian Rospita. Dia pun menyebut Rospita meninggal dunia karena sakit lantaran usianya yang sudah tua.

"Memang udah sakit lama, terus kemarin itu anfal. Masuk ICU baru kemarin siang," kata Deswita kepada wartawan di RSPP, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Agustus 2024 malam.

Ferry Maryadi sendiri dikatakan Deswita masih berada di luar kota sehingga belum bisa bertemu dengan jenazah ibunya.

"Lagi di luar kota tapi udah perjalanan pulang," kata dia.


Saat ditanya soal rencana pemakaman, Deswita Maharani mengaku belum bisa menjelaskan lebih jauh. Hal ini lantaran pihak keluarga masih harus mendiskusikannya terlebih dahulu.

"Iya, mohon doanya. Mohon maaf lahir dan batin. Kita masih putusin, karena pihak keluarga belum kumpul. Nanti aku kabarin ya, hari ini di rumah duka dulu," pungkasnya.

(van)

