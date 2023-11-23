Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hailey Bieber Ultah ke-27, Justin: Aku Beruntung Memilikimu

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |18:26 WIB
Hailey Bieber Ultah ke-27, Justin: Aku Beruntung Memilikimu
Hailer Bieber Ultah, Justin: Aku Beruntung Memilikimu (Foto: IG Justin)
A
A
A

JAKARTA - Justin Bieber tengah merayakan ulang tahun sang istri, Hailey Baldwin yang ke-27 tahun. Lewat Instagram-nya, pelantun Ghost ini membagikan video manis dirinya bersama Hailey.

Unggahan itu turut dibarengi dengan ucapan manis Bieber untuk sang istri.

“Selamat ulang tahun sayang, kamu membuat hidup luar biasa,” tulis Justin Bieber dikutip Okezone, Kamis (23/11/2023).

Hailey Bieber Ultah ke-27, Justin: Aku Beruntung Memilikimu

Video berwarna hitam putih itu memperlihatkan momen saat Bieber mencium mesra Hailey yang berbaring di pangkuannya. Terlihat keduanya begitu bahagia dan saling menghujani ciuman satu sama lain.

Tak hanya itu, penyanyi 29 tahun ini juga mengatakan dirinya merasa beruntung bisa memiliki sosok Hailey sebagai istrinya.

“Dan aku beruntung memilikimu seutuhnya,” tambahnya.

Tak hanya di momen ulang tahun, Justin Bieber sendiri sering kali membagikan momen mesranya bersama Hailey. Tak jarang unggahan itu membuat para fans Bieber ikut iri menyaksikan kemesraan mereka.

Hailey Baldwin sendiri menginjak usia 27 tahun pada 22 November. Di hari spesialnya itu, Hailey juga banjir ucapan manis dari netizen hingga rekan sesama selebritis Hollywood.

