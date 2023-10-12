Justin Bieber Dikritik Usai Dukung Israel Tapi Pakai Foto Kehancuran Palestina

JAKARTA - Penyanyi Justin Bieber dikritik karena salah kaprah dalam memberikan dukungan kepada Israel. Dukungan yang dia tuangkan dalam unggahan cerita di akun Instagram resmi miliknya dianggap mengaburkan fakta dan mengeksploitasi derita Palestina.

Tuduhan itu diutarakan oleh pemilik akun X (Twitter) @SaeedDiCaprio. Dikutip dari akun tersebut, Kamis (12/10/2023) ini, Justin Bieber dianggap sengaja atau lalai memanfaatkan foto sebuah kota yang hancur lebur saat memberikan dukungan kepada Israel.

Padahal jelas-jelas menurut akun tersebut, foto kota yang hancur lebur itu adalah foto kota Gaza yang diserang oleh Israel beberapa hari belakangan ini.

"Justin Bieber berdoa buat Israel tapi menggunakan foto kota Gaza yang hancur itu benar-benar gila," tulis akun tersebut.

Menurutnya, tindakan Justin Bieber itu baik disengaja atau tidak disengaja sangat berbahaya. Dari foto itu banyak pengikutnya atau orang lain akan memiliki persepsi negatif terhadap Palestina.