Ingin Duel Tinju Lawan Azka Corbuzier, El Rumi: Kan Tinggi, Sepantar

JAKARTA - El Rumi sudah dua kali menang dalam duel tinju selebriti. Sebelum akhirnya menang atas Jefri Nichol dalam Superstar Knockout pada 17 November kemarin, putra Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini sempat mengalahkan Winson Reynaldi di Holywings Sport.

Kini, El mengaku mulai ketagihan bertanding tinju. Bahkan, ia pun tak segan untuk menerima tantangan duel tinju dari rekan artis lainnya.

"Mungkin nggak ya kalau jadi atlet. Cuma kalau buat celebrity boxing lagi, mungkin mau," ujar El Rumi di kawasan Tendean, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Terbaru, mantan kekasih Marsha Aruan ini mengaku memiliki keinginan untuk bisa tanding tinju melawan putra Deddy Corbuzier, Azka Corbuzier. Menurutnya, Azka cukup sepadan dengannya lantaran memiliki postur tubuh yang sama-sama tinggi.

"Sebenernya pengin sama Azka sih," ujar El Rumi.

"Ya karena Azka kan tinggi, sepantar. Nanti kalau menang sama yang kayak Nichol lagi, dibilangnya cuma menang lawan orang pendek," sambungnya.