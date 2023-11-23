Dapat Game Console Portable dari Aaliyah Massaid, Thariq Halilintar: Inner Childku Melompat-Lompat

JAKARTA - Thariq Halilintar baru-baru ini mengunggah sebuah hadiah yang didapatkannya dari sang kekasih, Aaliyah Massaid. Bukan hadiah yang cukup mewah, tetapi bisa dikatakan cukup berarti bagi anak keempat pasangan Halilintar Anofial Asmid dan juga Lenggogeni Faruk ini.

Hal tersebut bahkan dibagikan oleh Thariq melalui akun Instagram Storynya. Menariknya, apa yang diberikan oleh perempuan yang akrab disapa Aal itu, berhubungan dengan masa kecil dari pemilik nama asli Muhammad Thariq Halilintar ini.

Dalam unggahannya, Thariq Halilintar terlihat memamerkan Nintendo Switch yang dihadiahi oleh kekasihnya. Bahkan ia juga sempat menuliskan cerita dibalik pemberian kado tersebut.

"Beberapa hari sebelum foto ini, sempat cerita kalau dulu pernah menang lomba dapat PS3, belum sempat dimainin harus dijual, untuk biaya keberlangsungan kehidupan keluarga," tulis Thariq Halilintar.

Mendengar kisah masa kecil Thariq yang harus mengalah demi keluarga, Aaliyah pun tersentuh hingga langsung membelikan kekasihnya hadiah berupa game console portable. Bahkan hadiah pemberian Aal tersebut sontak membuat sifat kekanak-kanakan Thariq kembali muncul.

"Tiba-tiba dibeliin ini selang beberapa hari kemudian, inner child aku bikin langsung melompat-lompat. Padahal enggak tahu kapan waktu maininnya," ujar Thariq Halilintar.

Mengikuti unggahannya, Thariq pun tampak menunjukkan foto ketika Aaliyah Massaid memegang Nintendo Switch di depannya. Sementara ia tampak tersenyum lantaran mendapatkan hadiah tersebut.