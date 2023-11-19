Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji dan Aaliyah Bersalaman, Tatapan Thariq Halilintar Jadi Sorotan

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |13:58 WIB
Fuji dan Aaliyah Bersalaman, Tatapan Thariq Halilintar Jadi Sorotan
Tatapan Thariq Halilintar saat Fuji dan Aaliyah Massaid bersalaman (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Fujianti Utami kembali menjadi sorotan di kalangan netizen. Kali ini, momen pertemuan Fuji dengan pasangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid lah yang menjadi bahan perbincangan netizen di sosial media.

Dalam sebuah video yang dibagikan di akun TikTok @officialglowupskinbody, ketiganya tampak bertemu di acara peresmian klinik kecantikan. Tak hanya sekedar bertemu, Fuji dan Aaliyah bahkan terlihat bertatap muka serta berjabat tangan satu sama lain.

Video tersebut tampaknya diambil dari konten eksklusif Fuji di Instagram storiesnya. Dalam video itu, terlihat Fuji menyapa Aaliyah dengan sapaan 'Hallo' sembari menyalami Aaliyah.

Bahkan Fuji juga terlihat didampingi sang kakak, Fadly Faisal.

Thariq Halilintar

Melihat Fuji yang menyalami sembari sedikit menunduk, Aaliyah tampak canggung dan berusaha menunjukkan gestur sedikit menunduk untuk menghargai putri Haji Faisal itu.

Tak terlihat jelas ekspresi Aaliyah lantaran video diambil dari angle samping sehingga wajahnya tertutup oleh rambutnya.

Kendati begitu, Thariq yang terlihat di samping Aaliyah tampak melirik ke arah Fuji. Tidak tidak terlihat apakah Thariq juga menyalami mantan kekasihnya tersebut.

Bukannya memperhatikan interaksi antara Fuji dan Aaliyah yang tampak begitu adem dengan bersalaman, netizen dibuat salah fokus dengan tatapan Thariq ketika menatap ke arah Fuji. Tatapan yang cukup mendalam itu mencuri perhatian netizen yang dibuat penasaran dengan arti dari tatapan itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147655/thariq_halilintar-R7lG_large.JPG
Tak Pamerkan Wajah Sang Anak, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Minta Publik Hargai Privasinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147154/reza_artamevia-YsBC_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan, Reza Artamevia Ingin Dipanggil Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147150/thariq_halilintar-Y02z_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan Anak Pertama, Geni Faruk Panjatkan Doa Tulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147145/thariq_halilintar-wqBc_large.jpg
Wajah Sumringah Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Sambut Kelahiran Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147051/thariq_halilintar-NFRe_large.jpg
Suara Thariq Halilintar Bergetar saat Azankan Ahmad Arash Omara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146986/aaliyah_massaid_melahirkan-AL8h_large.jpg
Ahmad Arash Omara Thariq, Nama Anak Pertama Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement