Fuji dan Aaliyah Bersalaman, Tatapan Thariq Halilintar Jadi Sorotan

JAKARTA - Fujianti Utami kembali menjadi sorotan di kalangan netizen. Kali ini, momen pertemuan Fuji dengan pasangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid lah yang menjadi bahan perbincangan netizen di sosial media.

Dalam sebuah video yang dibagikan di akun TikTok @officialglowupskinbody, ketiganya tampak bertemu di acara peresmian klinik kecantikan. Tak hanya sekedar bertemu, Fuji dan Aaliyah bahkan terlihat bertatap muka serta berjabat tangan satu sama lain.

Video tersebut tampaknya diambil dari konten eksklusif Fuji di Instagram storiesnya. Dalam video itu, terlihat Fuji menyapa Aaliyah dengan sapaan 'Hallo' sembari menyalami Aaliyah.

Bahkan Fuji juga terlihat didampingi sang kakak, Fadly Faisal.

Melihat Fuji yang menyalami sembari sedikit menunduk, Aaliyah tampak canggung dan berusaha menunjukkan gestur sedikit menunduk untuk menghargai putri Haji Faisal itu.

Tak terlihat jelas ekspresi Aaliyah lantaran video diambil dari angle samping sehingga wajahnya tertutup oleh rambutnya.

Kendati begitu, Thariq yang terlihat di samping Aaliyah tampak melirik ke arah Fuji. Tidak tidak terlihat apakah Thariq juga menyalami mantan kekasihnya tersebut.

Bukannya memperhatikan interaksi antara Fuji dan Aaliyah yang tampak begitu adem dengan bersalaman, netizen dibuat salah fokus dengan tatapan Thariq ketika menatap ke arah Fuji. Tatapan yang cukup mendalam itu mencuri perhatian netizen yang dibuat penasaran dengan arti dari tatapan itu.