Ivan Gunawan Jawab Sindiran Netizen Usai Viral Filter Make Up Tebal

JAKARTA - Ivan Gunawan menjadi sorotan usai menggunakan filter make up tebal di TikTok. Namun demikian banyak netizen yang julid dan nyinyir. Bahkan, ada netizen yang mengaku takut digigit sang desainer dengan tampilan wajah demikian.

Pria yang akrab disapa Igun ini kemudian menanggapi komentar tersebut melalui video singkat yang diunggah ulang di Instagramnya. Igun mengaku heran dengan komentar warganet yang kerap mencibirnya.

"Takut digigit gue sama Ivan Gunawan," tulis akun @dyn*** dalam kolom komentar TikTok Ivan Gunawan.

"Gue lagi demen sama filter ini sama gue baru tahu gimana caranya bisa bacain komenan elo terus gue balas pakai video, norak emang," ujar Ivan Gunawan menanggapi komentar tersebut.

Igun mengaku tak menyangka dengan pola pikir netizen yang melontarkan komentar tersebut. Mantan kekasih Rossa itu bahkan tampak menahan emosi saat membuat video reaksi komentar netizen kali ini.

"Emangnya rasa elo rasa apa? Stroberi? Rasa cokelat? Rasa elo rasa apa sampai gue kepenginan gigit elo? Elo jangan halu gue mau gigit-gigit elo mau ngapain? Elo apa? Daging kambing?"

"Konsep elo apa? Steak A5 daging mahal? Elo aja suka dikerubutin lalat masa iya gue mau gigitin? Elo pikir bro," tutur Ivan Gunawan.